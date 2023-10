escuchar

Una de las grandes revelaciones del Bailando 2023, es Anabel Sánchez. La modelo protagonizó dos galas inmejorables, en las que cosechó muy buenos puntajes. Pero su tercer baile corrió una suerte muy distinta, y el ritmo del cuarteto le jugó una mala pasada, que la llevó directamente a una zona de riesgo.

Anabel Sánchez llegó al escenario acompañada de su bailarín, Tito Díaz; y se mostró muy contenta de estar nuevamente en el certamen. En una previa que fue muy breve, y en diálogo con Marcelo Tinelli, ella solamente expresó: “Siempre vengo muy contenta, tengo mucha presión, y quiero que bajen las expectativas (risas). Aunque de acá, siempre para arriba. Esto es algo que quería, me lo estoy tomando muy en serio. Esta es una oportunidad muy importante para mí, y le agradezco a la gente de Solano que me está bancando”. Entusiasmado por el cuarteto, Tinelli le confesó a la participante que le “gustaba el cachengue”, y sin más preámbulo, Anabela se metió de lleno en un baile que estuvo muy lejos de ser celebrado por los especialistas.

Al momento del puntaje, Anabel confesó que no hizo muchos ensayos, pero que intentó ponerle actitud , y sobre eso, Ángel de Brito sentenció: “¿Qué pasó en la pista? Esto va empezar a pasar, los tiempos van a ser más cortos, pero el Bailando empieza a llevarse puestos a los participantes. Tratá de no perder lo que te pasó en las primeras dos galas. Esta fue una presentación fea, no estuvo lucido, se perdieron. Anabel estaba todo el tiempo buscando a Tito, peo lo único que puedo destacar de esta coreo es tu actitud de seguir adelante, pero se vio… un choreo” (voto secreto).

En segundo lugar, Paula Chaves sí se mostró satisfecha, y comentó: “Estoy muy feliz que estés acá. Se nota que sos una chica muy auténtica. Es muy lindo verte así, y ojalá lo puedas conservar. A mí me gustó , lo disfruté, tu pose y tus caras, me gustó” (7). Sorprendido por ese puntaje alto, Marcelo Polino acusó a su compañera de jurado, y dijo: “Es de la misma agencia, es la ruta de las modelos”. Aunque la cámara no la tomó, se pudo escuchar a Chaves molesta con esa opinión, y suspirar un “¡Dios!”.

También disconforme, Moria Casán subrayó sobre la coreo: “¡Qué performance tan desvanecida! Absolutamente fea, desapareció la profesional y apareció la amateur. Fue una cosa sin gracia, la coreo me pareció rara. Feo desde el momento que salió. Se vio todo una desprolijidad, sentí que la performance era desvanecida y que ninguno de los dos se lució demasiado (4)”.

Como era de esperar, Polino también fue lapidario, y concluyó: “No me gustó nada lo que vi. Empecemos de nuevo para la próxima, si tienen oportunidad” (0). Muy respetuosa y sin ánimo de confrontar, la joven se despidió asegurando: “Vamos a ver si pasamos, y a dar lo mejor, como siempre. Voy a transformar todo esto”.

Decidida a triunfar como modelo, y con solo 18 años, Anabel Sánchez grabó un video de TikTok en donde se la ve desfilando con total naturalidad para postularse a un casting de Vogue. El resultado fue mucho más de lo que imaginó cuando decidió publicar las imágenes: el material se volvió viral, recibió el apoyo de grandes figuras como Valeria Mazza, Zaira Nara y María Becerra, firmó contrato con la reconocida agencia Multitalent, sus redes se comenzaron a poblar de grandes producciones y logró un lugar como figura en el Bailando 2023.

Consultada sobre cómo surgió hacer el video para Vogue, Anabel recordó que vio la convocatoria por TikTok y que su primera reacción fue dejarlo pasar. “Dije ´no lo voy a hacer ni de onda, no tengo un lugar seguro, no tengo ropa´, y además venía con muchos no”, contó sobre la cantidad de veces que le cerraron las puertas. Sin embargo, luego decidió que se iba a divertir y que lo iba a hacer para divertir a su público. “´Total, no lo va a ver nadie, dije´, y bueno, pasaron un montón de cosas”, contó entre risas.

En menos de tres días, el video se viralizó. “Primero llegó a un millón, pero no me sorprendí porque ya tenía varios videos que habían llegado a un millón, dos millones, por las fotos que hacía y el detrás de escena”, explicó y habló de su “pequeño gran público”, su comunidad en el mundo virtual. Sin embargo, cuando llegó a los cinco millones de visualizaciones el panorama cambió. “Lo vio María Becerra y dije ´ya está´”, reconoció, pero faltaba más: el apoyo de la supermodelo Valeria Mazza y el llamado de Multitalent, su primera agencia. “Siempre soñé con eso”, compartió la joven, sobre una historia que está muy lejos de terminar, y que la confirma como una de las grandes figuras de su generación.

