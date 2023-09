escuchar

Charlotte Caniggia es casi una abonada al Bailando. A lo largo de sus muchas ediciones, la mediática tuvo numerosas participaciones, y si bien el baile nunca fue lo suyo, su presencia y su divertida personalidad, la llevaron a instancias avanzadas de la competencia. Y en su segunda presentación del año 2023, ella demostró un avance que los especialistas aplaudieron con entusiasmo, claro que su lengua filosa no le impidió protagonizar una fricción con Zaira Nara.

Charlotte llegó junto a su perrito, que se divirtió recorriendo la pista hasta el momento del número. Durante la previa, Caniggia habló sobre sus pareja, Roberto Storino Landi, y destacó: “Me gustan serios, respetuosos, fieles, y él es muy bueno conmigo, muy buen compañero”. Con respecto a por qué no estuvo en la pista para acompañarla, Charlotte explicó: “Se pone muy nervioso, no habla, le da vergüenza. Y yo soy muy fiel, respetuosa, y cuando estoy en pareja, estoy en pareja. Aunque algunas veces nos peleamos”. Sobre la relación son sus padres, que no atraviesa un buen momento, ella reveló: “Basta de hablar de mamá y papá, estoy harta”.

En otro tramo de la previa, Marcelo Tinelli le preguntó si tenía ganas de tener un bebé, y la participante aseguró: “Yo sería una súper mamá, algún día me gustaría, pronto. Antes de los 35. Pero yo no quiero que sea varón, quiero que sea nena”. Y dicho eso comenzó el momento del baile, que recibió un muy buen puntaje. Como es habitual, Ángel de Brito comenzó la ronda, y destacó: “Bailaste toda la coreo, y fue muy bailada, con el truco bien puesto al final. Obviamente no tenés la técnica, pero sos atractiva, y eso no se paga con nada, no abandones los ensayos, porque podía haber sido una catástrofe” (7).

Más adelante, Charlotte hizo uso de su habitual lengua filosa, y luego de asegurar que los conductores del streaming son “metepúa”, ella sorprendió cuando apuntó contra Zaira Nara. La modelo está como jurado invitada, en reemplazo de Pampita, y Charlotte aseguró al respecto: “No me cae mal, pero opino que en el jurado debería haber gente que sepa de baile, como Flavio Mendoza o Carmen Barbieri”. Sin perder un minuto, Zaira le retrucó: “Pero no estamos en el teatro Colón, acá puntuamos a gente que muchas veces no sabe bailar, y valoro que te vengas a exponer, pero me parece que es un show. Así que tomo tu opinión, pero acepté esta propuesta porque esto es un show. Tengo años en este ambiente, y la visión de alguien que opina como el público no está mal”.

Una vez terminado su descargo, Nara evaluó sobre el baile: “Jesús, me encanta como bailas, veo mucha conexión entre ustedes, me gusta esta Charlotte, y me gusta mucho más allá de la no experiencia”. Por último, Nara valoró el modo en el que Charlotte habló del mal momento que atraviesa su familia, y le aseguró: “He pasado momentos parecidos”.

Moria Casán fue la responsable de continuar con la puntuación, y destacó: “Jesús, nos das ganas de bailar a todo. Tenías esa cosa de magnetismo. Me gustó cómo comenzaron y el recorrido que hicieron en la pista con mucha alegría, y tu coreo facial también está buena” (voto secreto). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Estoy asombrado de tu progreso, porque yo viví tus seis Bailando. Pero no aflojes, porque vos arrancás muy arriba, y después caes en una meseta. Lindo la previa y el grupo, un buen momento” (5).

La relación con sus padres

Hace pocos días y también en el Bailando, Charlotte Caniggia emocionó a todos al contar cómo está hoy la relación con sus padres, el exfutbolista Claudio Caniggia y Mariana Nannis. Charlotte, que hasta ese momento se había mostrado risueña, cambió inmediatamente su semblante. Con la mirada triste y con la sinceridad sin filtro con la que se muestra habitualmente, disparó: “Mi mamá no me habló, pero supongo que ya se va a acercar. Con mi papá sí hablé, pero me habló medio mal”.

Cuando le preguntaron por qué creía que sus padres no se habían comunicado con ella después de que les reclamara en el programa que le gustaría hablar con ellos, Charlotte no se anduvo con rodeos: “Mi papá está enojado con la vida. Los dos, en realidad. Ambos tienen que sanar y resolver sus problemas. Tienen enojo e ira, y esos sentimientos no los dejan estar bien con sus hijos”.

