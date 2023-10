escuchar

El Bailando 2023 no deja de incorporar nuevos elementos al show. A la cabina de descargo y la sala de streaming, algunas de las novedades del año, se suma ahora la posibilidad del voto negativo entre todos los participantes. De ese modo, el final de la tercera ronda de baile culminó con todas las parejas enunciando a quiénes les daban un voto negativo y los que sumaban mayor cantidad de menciones, iban directo a la zona de riesgo.

“Arranca un programa diferente” adelantó el Marcelo Tinelli, que de esa forma le dio la palabra a Eva Bargiella, como la primera famosa en votar contra otro participante. La modelo, en ese momento explicó: “Voy a sentenciar a Holder, porque considero que estar acá es para divertirse, y eso no le está pasando a él”. A continuación, Anabel Sánchez se decantó por Lali González sin dar mayores explicaciones. Por su parte, Kennys Palacios también apuntó contra Holder, y comentó: “Lo voto porque dijo que era mejor que yo bailando”. El periodista Guido Zaffora, también molesto con el ex Gran Hermano, reveló: “Voto a Holder por poca afinidad, y por una cuestión artística”. En ese punto, Tomás no podía disimular su evidente molestia ante tantas menciones en contra.

Muy enfática en su voto, Charlotte Caniggia no le huyó a la polémica, y con notable vehemencia exclamó: “Vengo a sacarle la careta a una falsa. Pensé que era copada y amiga, pero me mandó al frente, era una falsa total. Por eso voto a Coti” . La joven con una amplia sonrisa, no se hizo cargo de esa acusación en su contra.

Otra de las participantes que levantó no pocas polémicas fue Milett Figueroa, principalmente por su divorcio artístico de quien era su pareja de baile, Martín Salwe. Ambos seguirán en el certamen pero con nuevas duplas y la tensión entre los dos era más que palpable. A la hora de votar, Salwe prefirió que ella emitiera su veredicto, y Milett apuntó: “No quiero votar a nadie, pero con quien no hemos tenido relación es con Holder”. Una vez más, Tomás sumaba puntos en su contra.

Juli Castro fue más diplomática y simplemente votó a Maxi de la Cruz porque aseguró que no tuvo “mucha afinidad”, a la vez que Brian Sarmiento fue más punzante cuando explicó que apuntaba contra Lali debido a que ella se mostró como “su contrincante”.

A la hora de votar, Coti fue contra Milett Figueroa, que sumaba cada vez más puntos detrás de Holder. Y también muy punzante en su mirada, a su turno Lola Latorre apuntó: “Por una cuestión de afinidad, y porque en un programa de televisión bardeó a mí y a mi familia, y voy a defender a todos, sobretodo a mi mamá. Lamento el momento que estás pasando Tomi, pero mi voto es para vos”.

Una de las votaciones más inesperadas fue la de Lourdes Sánchez, que en vez de ir contra Coti o contra otras figuras con las que no tiene buena relación, simplemente comentó: “Siento que subestima la pista, y que no tiene ganas de estar en un cien por ciento. Usa la pista para tener un poco de reproducciones en sus temas, y por eso nomino a Flor Vigna”. Por su parte, la cantante luego retrucó: “Voy a actuar en defensa propia, y voto a Lourdes Sánchez”.

Con mucho humor, el Tirri aclaró: “Voy a votar a Anita y al Bicho, primero porque los amo, y amar es soltar”. En la misma línea, los comediantes hicieron lo mismo, y el Bicho explicó: “Le queremos devolver la gentileza a alguien que queremos mucho, el Tirri”.

Cuando debió votar, Yeyo de Gregorio fue contra Milett, por su “falta de códigos con Martín Salwe” y el Cone votó también a la modelo peruana. Lali apuntó contra el Bicho y Anita, a la vez que Coki Ramírez votó contra Holder. A su vez, el ex Gran Hermano aplicó una estrategia contra quien sumaba varios votos, y destacó: “Quiero votar a Milett, no me gustó lo que le pasó a Martín”.

En el último tramo de la votación, Juliana Díaz fue contra Milett, y Romina Uhrig hizo lo mismo y explicó: “No me llevo con ella. Martín yo te banco, no me gusta lo que te hizo”. Maxi de la Cruz se decantó por Brian Sarmiento ya que “cuando arma joda no invita”. En el cierre, Mónica Farro apuntó contra Anita y el Bicho.

El final de la votación, dejó a Holder con la mayor cantidad de votos, seguido por Milett en segundo lugar, y Anita y el Bicho en tercero.

