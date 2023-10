escuchar

Comienza una nueva semana en el Bailando 2023. El reality de baile conducido por Marcelo Tinelli, sigue adelante con nuevos ritmos, y durante la noche del lunes, hubo presentaciones muy especiales, y varios momentos dedicados al humor.

La responsable de abrir la pista fue Charlotte Caniggia, que reconoci贸 que no sigui贸 el debate presidencial porque est谩 muy descre铆da de la pol铆tica. Y dicho eso, se meti贸 de lleno en un baile que cosech贸 elogios. Luego de ver su propuesta, 脕ngel de Brito apunt贸: 鈥淐harlotte, est谩s en tu mejor a帽o. Como a Lola Latorre, te veo m谩s adulta, perdiste la timidez de todo lo sensual del baile, ya no te cuesta tanto como antes. Pero m谩s all谩 de eso, lo que te veo es comprometida con el baile, con tus compa帽eros, con el ensayo, esos movimientos antes no los hubieras hecho ni de casualidad. Me gust贸 la apuesta, es como un milagro. Mi nota es buena, pero es secreta鈥.

A continuaci贸n, Carolina 鈥淧ampita鈥 Ardohain asegur贸: 鈥淰eo una Charlotte que la coach est谩 descubriendo. S铆 en algunos momentos los vi un poquito separados, y prefiero que el bailar铆n Jes煤s est茅 m谩s cerca para contenerla con todo. A m铆 me parece que 茅l le aporta otra terminaci贸n, y no me la deja desdibujada. Pero s铆 veo un crecimiento, y la veo que ensaya, viene contenta, as铆 que siga prosperando, muchacha鈥 (5).

En tercer lugar, Moria Cas谩n adelant贸 que primero iba a hablar sobre qu茅 no le hab铆a gustado, y apunt贸: 鈥淓l recurso escenogr谩fico le quit贸 brillo a la coreo, no me gust贸 tanta caminata mirando el piso. Amor m铆o, ten茅s que tener arrogancia, pero todo lo dem谩s lo vi bien鈥 (6). En el cierre, Marcelo Polino redonde贸: 鈥淪i miro diez a帽os atr谩s, sos Eleonora Cassano, as铆 que vamos para adelante鈥 (5).

Milett Figueroa lleg贸 junto a Mart铆n Salwe, y ambos propusieron un baile que gener贸 miradas encontradas. Y luego de una previa en la que hubo mucho ida y vuelta entre Tinelli y esa participante, con el conductor invit谩ndola a 鈥渃ocinar pasta鈥, lleg贸 el momento de la devoluci贸n. En ese momento, De Brito expres贸: 鈥淟a coreo est谩 muy bien planteada. Milette te luc铆s mucho, resolviste todos los obst谩culos que se presentaban con la coreo, pero el obst谩culo mayor lo ten茅s al lado, y es Mart铆n Salwe. Este ritmo, me pareci贸 fatal鈥 (voto secreto). A continuaci贸n, Pampita destac贸: 鈥淓sta chica es una bomba, y este ritmo es una bomba, pero no vi esa combinaci贸n de estas dos bombas. Me parece que ella puede mucho m谩s, que la coreo le qued贸 corta para lo que ella puede dar鈥 (3).

Al momento de hablar, Moria se mostr贸 m谩s interesada en el n煤mero, y apunt贸: 鈥淵o a Milette la veo una bomba sexy. Para m铆 fue demasiado el acting de la sensualidad, me la cre铆 bastante, pero se olvidaron un poco del b谩sico de la bachata, que es tan f谩cil. Ustedes sugirieron una sensualidad, y Milette todo el tiempo seduce y atrapa鈥 (7). En 煤ltimo lugar, Polino asegur贸 que 鈥渘o le gust贸鈥, y detall贸: 鈥淎 esto le falt贸 cercan铆a, m谩s sensualidad. Un disgusto, yo esperaba mucho m谩s鈥 (0).

Antes de dar pie a la tercera pareja, lleg贸 al estudio F谩tima Fl贸rez, caracterizada como Yanina Latorre. La periodista de LAM se encontraba en el piso, y junto a su imitadora y a Marcelo Tinelli, compartieron un divertido momento en el que hubo espacio para opiniones muy filosas.

Luego lleg贸 el momento de Juli Castro, que present贸 un adagio que 脕ngel de Brito elogi贸 ampliamente: 鈥淢e encanta este equipo. Es la primera vez en este a帽o que veo lo mejor de la esencia del Bailando. Bien bailado y bien actuado, se ve un equipo fresco, natural, que va para adelante鈥 (voto secreto). Por su parte, Pampita no estuvo tan convencida, y opin贸: 鈥淢e falt贸 un momento de qu铆mica entre los dos. Muchas cosas buenas, pero un adagio tiene que emocionar, y en eso lo tienen que buscar鈥 (6). Moria Cas谩n subray贸 que le falt贸 un 鈥渨ow鈥 durante la coreo (7), y Polino concluy贸: 鈥淐omo equipo, le falt贸 vestirlo al n煤mero. Parec铆a que estaban bailando en una pizzer铆a, ellos estuvieron bien, pero me falt贸 creerme el cuento鈥 (4).

Los encargados del 煤ltimo n煤mero, fueron Brian Sarmiento y Sole Bayona, que presentaron un rock que posicion贸 al jugador de f煤tbol, como uno de los grandes protagonistas del Bailando 2023. Muy interesado en la propuesta, De Brito coment贸: 鈥淓sta gala me encant贸, tienen que ir por estos ritmos. Brian ten茅s una energ铆a arrolladora鈥 (voto secreto). Por su parte, Pampita destac贸: 鈥淗icieron vibrar, dieron un show como corresponde鈥 (10). Cas谩n se sum贸 a los elogios, y detall贸: 鈥淓sta es la pareja m谩s sangu铆nea del Bailando. Hubo de todo, era una coreo fren茅tica, salvaje, muy bien actuada. Transmiten emoci贸n鈥 (10) , mientras Polino destac贸: 鈥淭rajeron una energ铆a nueva, y ac谩 es cuando carisma mata talento. Ustedes entraron con una energ铆a, que cambiaron la onda鈥 (7). De esa manera, Sarmiento se retir贸 como uno de los mejores puntajes de la ronda.

