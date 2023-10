escuchar

Esta semana, ante la ausencia de Pampita Ardohain, Paula Chaves debutó como jurado en Bailando 2023. La modelo y conductora fue una de las figuras que participó de la apertura de la temporada y, además, ya había desempeñado el rol de jurado suplente en 2017. Al presentarla, Marcelo Tinelli le dio la bienvenida y aseguró que estaba muy contento de tenerla en el programa. “Yo también estoy muy feliz por el recibimiento y la buena energía que hay en el estudio. Yo nací acá, por eso estoy eternamente agradecida y feliz de estar aquí esta noche”, señaló la exconductora de MasterChef Argentina.

La primera pareja que debió calificar Chaves fue la compuesta por su amiga Lourdes Sánchez y Nico Villalba, el equipo que cosechó la mejor puntuación durante la primera ronda del ciclo. La previa, en este caso, resultó algo confusa: incluyó un oso gigante, bailarines, comida típica de Corrientes y la presencia de un gaucho. Por suerte para ellos, su desempeño en la pista fue mucho más efectivo.

Para esta ocasión, la pareja decidió moverse al ritmo del flamenco y, como todas las noches, el primero en dar su devolución luego de ver la propuesta fue Ángel De Brito (10). “Es el único equipo de bailarines y eso me encanta. Me gusta que hayan elegido el flamenco; porque nadie lo puede bailar, salvo ustedes. Fue muy distinto... Trajeron una propuesta muy original, como todas las que plantea la coach, Cata, que es una de las mejores del certamen. Ustedes son impecables; las puestas de cámara, el baile, todo fue perfecto. Lo que hicieron se me pasó volando, y es algo que no me pasa siempre”.

Entonces sí, llegó el momento de escuchar a Chaves (9) calificar a su amiga. “La Cata fue mi coach en el año 2011″, recordó. Y luego se refirió a un comentario que realizó desde la cabina de streaming Coti Romero, que indicó que Sánchez tenía privilegios. “¿En serio siguen hablando del tema del acomodo? ¿Y a qué se debe, supuestamente?”, quiso saber.

“No sé. A que nosotros se nos ocurren ideas que a los demás no y ya piensan que tenemos privilegios para conseguir una mesa, o traer una puesta en escena. Y eso es creatividad, son ideas de la coach, del equipo”, respondió Sánchez, esposa del productor Chato Prada.

“Trajeron una mesa, tampoco es que les hicieron un puente”, continuó Chaves, refiriéndose al objeto que formó parte de la coreografía. “La armaron acá, y las sillas las traje de mi casa, y pagué yo misma el flete”, reveló la bailarina.

“Eso es ocuparse del show y de la puesta. Nico es una cosa que no se puede creer, es un gran compañero y un gran maestro y una buena persona. Me encantó la onda. Son soñados e hipnóticos”, indicó la reemplanzante de Pampita.

La dueña del voto secreto durante esta segunda ronda, Moria Casán, a su vez precisó: “Trajeron el fashion style. Siempre están impecables, muy modernos, muy de vanguardia. Vibraron. Es una pareja infalible, que no tiene fecha de caducidad. Aportan una coreo innovadora, trucos, efectos, entretenimiento... Más no se puede. Perfectas las posiciones y el empeine de Lourdes. Verlos bailar es un deleite. Estos chicos están para seguir brillando en la pista”.

Por último, Marcelo Polino (7) señaló: “Fue rara la previa: trajeron un oso, bailadoras, folkloristas, un violonchelo, los gauchos... Tenían más cosas que el yate de Martín Insaurralde. ¡Tenían de todo! Faltaron solo dos carteras”, ironizó el periodista, en referencia al escándalo que terminó precipitando la renuncia del exjefe de Gobierno bonaerense.

“¡No! Fue mucho más pobre y más austero lo nuestro...”, se defendió Lourdes. Y Polino continuó: “Me gusta mucho este equipo. Es bárbaro, lo mejor que tenemos. La Cata es una genia. Siendo tan excelentes, me hubiera gustado un golpe de efecto al final. Lo mejor de la ronda”. Con 26 puntos, la pareja cosechó esta vez el segundo puntaje más alto de la ronda.

