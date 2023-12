escuchar

Desde hace varias galas que en el Bailando 2023 se implementó la posibilidad de que los participantes le den un voto negativo a alguno de sus compañeros. Se trata de una mecánica que le da mucho picante al juego, y que permite que los jugadores elaboren todo tipo de estrategias con el fin de mandar a alguien al voto telefónico. Y durante la noche del martes, se llevó a cabo una nueva votación que dejó a una de las participantes más fuertes en zona de riesgo.

Al momento de comenzar la votación, Marcelo Tinelli llamó a Brian Sarmiento, quien dijo: “Siempre me toca votar entre los primeros, y estaría bueno si eso se puede cambiar un poquito, porque siempre abro yo y no tengo ventaja estratégica. Iba a votar al Tirri de onda, porque no hizo nada, pero la voy a votar a Flor Vigna porque me parece una gran participante y es una gran competencia”. Vigna no se encontraba en el piso, pero sí estaba su compañero, Jony Lazarte, que no se sintió cómodo con esa votación. Pero lo que sucedió a continuación, fue un efecto contagio.

La segunda en hablar fue Coti Romero, que dijo: “Voto a Flor Vigna porque es una excelente bailarina y me daría miedo bailar contra ella”. En la misma línea, Cami Homms votó también a Vigna, y el “Bicho” Gómez coincidió: “A Flor Vigna, que la queremos muchísimo”. Sin dudar su nominación, Lola Latorre también fue contra la misma participante, y exclamó: “Flor Vigna, porque se le da mucha prioridad en cuanto a la puesta, y a bailarines”.

Luego llegó el momento de El Tirri, que quiso votar haciendo Ta Te Ti, y eso molestó a Tinelli, que le pidió que elija de sin utilizar ningún tipo de juego. Por ese motivo, el músico se decantó por Anabel Sánchez. A continuación fue el turno de Lourdes Sánchez, que explicó: “Me cuesta mucho hacer esto. Esta persona dijo cosas raras y que no pertenecía a este ambiente, por eso voto a Flor Vigna”.

Muy molesta y con los tapones de punta, Juli Castro aprovechó su momento y subrayó: “Voy a votar a alguien con razones. El voto es para Charlotte, se me cayó una ídola, porque entró y bardeó a todos, no se sabe mi nombre y nos conocemos hace bastante. Y también porque soy muy amiga de Juli Poggio y habló muy mal de ella e inventó cosas que no son ciertas”. En su turno, Charlotte desde luego que no dudó en pagarle con la misma moneda, y de ese modo exclamó: “Tenía pensado votar a otra persona, porque había dicho algo feo de mí. Pero ahora voy a votar a la querida Juli, porque me votó, y me parece es buena piba, no la conozco, pero la voto porque me parece un poquito aburrida”.

Luego le tocó votar a Tuli Acosta, que fue contra Flor Vigna, al igual que Guido Záffora, que comentó: “A mí no me gusta la gente a medias, esto de que “me quiero ir”, y como Flor Vigna se quiere ir, vamos a darle el voto a ella, porque yo escuché que dijo que se quería ir”. Milett Figueroa también fue contra Vigna, y la noche la cerró Martín Salwe, que votó a Coti.

De esa manera, y ante la evidente bronca de Jony Lazarte, Flor Vigna queda prácticamente sentenciada.

Durante su última presentación, Vigna se llevó una excelente devolución, motivo por el que se convirtió en la más votada. Luego de presentar un hip hop el pasado lunes, Ángel de Brito le dijo: “Felicitaciones por la astucia, y Jony es un bailarín excelente. Si tengo que hacer alguna crítica, es que me gustaría ver a los chicos bailando otro tipo de ritmos, que prueben porque pueden hacer todo (voto secreto). En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los aplausos y destacó: “Nunca decepcionan. Es tan impecable, tan preciso, tan relajado. Me gustó mucho la idea y la coreo” (9).

Por su parte, Moria Casán subrayó: “Bienvenido a este dúo increíble. Esta pareja hace todo bien, no tiene fisuras. Son muy adrenalínicos, esto fue como un videoclip, es impresionante lo que hicieron. Es imposible calificarlos mal” (10). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Me gusta mucho lo que hacen, va a ser muy difícil que a esta bicampeona le saquen los trofeos de la manos” (10).

