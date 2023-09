escuchar

Lourdes Sánchez es una de las participantes históricas del Bailando. La esposa del “Chato” Prada estuvo en más de una oportunidad a punto de ganar otras ediciones del reality, y aunque eso jamás se concretó, ella nunca perdió un lugar de enorme protagonismo. Por ese motivo, las expectativas ante su primera pasada en el Bailando 2023 eran muchas, y luego de su debut, Lourdes no defraudó.

La artista se presentó junto al bailarín Nico Villalba, y durante la previa se animó a tener un picante ida y vuelta con Marcelo Tinelli. En esa charla, ella reveló que el conductor le pidió que lo ayudara a encontrar novia, y hasta lo amenazó: “Vos me pediste un target de edad”. Con mucho humor, el conductor tiró la pelota afuera y cambió de tema.

Luego llegó el momento del baile, que empezó con un clip en el que Villalba manejaba un auto de lujo. Y de esa manera, la acción se trasladó a la pista, en donde la pareja ejecutó una coreografía con precisión total. Al momento de puntuar, Ángel de Brito destacó que el número “tuvo de todo”, y detalló: “Tantos años acá, no fueron en vano. Tantas horas de esfuerzo, de entrenamiento, de formación y de ensayo, no te lo saca nadie” (10).

En segundo lugar, Carolina “Pampita” Ardohain elogió también a Lourdes, y destacó: “Estás en tu mejor momento. Venís relajada, y siento que tenés ganas de ganar. Tenés otra parada, el relajo se nota en la previa, a la hora de bailar también, y ojalá puedas disfrutar mucho este certamen. Me gustó la cosa cinematográfica del principio. A mí me encantó” (voto secreto). En su turno, Moria Casán tampoco se ahorró los elogios: “Voy a tratar de reivindicar a la señora Lourdes Sánchez, porque el bagaje que tenés atrás es el de una profesional. Y me parece que sos una mujer de muchos valores, y que estuviste brutal, aunque estás siempre al borde de la lagrimita, pero quiero que te saques esa mochila de encima. Lo que vi fue excelente, y las terminaciones perfectas” (10).

Por último, Marcelo Polino concluyó: “Me parece que fue la mejor pareja de la ronda, lejos. Me encantó, no sufrimos los trucos, las bajadas fueron prolijas, y ninguna bailarina estuvo en riesgo” (6). Con un total de 26 puntos, Lourdes se convirtió en una de las figuras de mayor puntaje, en lo que va del Bailando 2023.

Como regalo a los especialistas, Sánchez llevó una mesa de golosinas y toda clase de dulces. Y así surgió un momento totalmente vintage, en el que Tinelli se animó a comer un alfajor de un solo bocado, como era habitual en sus noches en tiempos de VideoMatch.

Su entusiasmo por la vuelta

En diálogo con LA NACIÓN en mayo de este año, la bailarina reveló las ganas que tenía de regresar al certamen de baile. Y en esa nota, ella explicó: “Me llamaron y la verdad es que tengo muchas ganas de bailar. Además ahí pasás por todos los ritmos, podés jugar con la escenografía, las luces y el vestuario. Hay momentos en que me enojo un poco con la bailarina porque me lastimé mucho el cuerpo durante todos estos años. Este verano bailé en los carnavales de Corrientes y me dieron ganas de volver porque el tiempo de una bailarina es muy corto. La última vez que estuve en el Bailando fue con Federico Bal, en 2018 (…). No entro para ganar sino para disfrutar”.

En otro tramo de esa misma nota, Sánchez contó un difícil episodio de salud que atravesó durante su infancia. “A los siete años tuve un aneurisma” explico Lourdes, y luego agregó: “Estaba en el colegio mostrándole a mis compañeras algo que había aprendido en acrobacia y se me empezó a cerrar la mano sola y tenía una parálisis del lado izquierdo. No se sabía qué había pasado y me mandaron al Garrahan, donde me hicieron muchos estudios durante tres años. Venía cada tres meses a Buenos Aires y después cada seis. Y en uno de esos estudios que mandaron a México, salió que no tenía nada. En ese entonces mi mamá me llevaba a una monjita que me hacía imposición de manos y rezaba. Lo que tuve desapareció”.

LA NACION