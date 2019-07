Bailando por un sueño 2019: Ailén Bechara y CAE no logran despegar

CAE y Ailén Bechara luchan por quedarse en el certamen Crédito: Crédito LaFlia

Es su presentación no les fue del todo bien, y en su segunda coreo, Ailén Bechara y CAE demostraron un avance pero no terminaron de convencer del todo a los especialistas del Bailando por un sueño .

Luego de presentar dos clásicos absolutos como "New sensation", de INXS, y "You give love a bad name", de Bon Jovi, y de montar una coreo de la que participaron los hijos del músico, el jurado de ShowMatch dio un veredicto algo severo. Marcelo Tinelli le dio primero la palabra a Ángel de Brito, quien destacó la voluntad de CAE y la onda de Ailén, y notó que vio al número "raro", y agregó: "Fue algo flojeli, me pareció pobre, y lo digo con todo el cariño del mundo" (voto secreto). Carolina "Pampita" Ardohain notó a Bechara "muy segura en la pista", y a CAE también lo vio "bailar un poquito mejor", pero concluyó: "Sé que está difícil, pero están trabajando y se notan las ganas. Venían muy bien, pero en el final se pinchó. De todas maneras me voy a quedar con lo primero que vi, que me gustó" (7).

En su turno, Florencia Peña destacó la "garra" que le pusieron todos, y aclaró: "CAE, dejaste un pulmón, te pido por favor oxígeno. Necesitan un poco más de trabajo, pero estuvo bien, me gusta" (7). En el cierre, Marcelo Polino avisó que iba a pedir BAR, y se mostró algo benévolo: "Después del número anterior, esta fue como la mejoría de la muerte. Laburen porque están flojitos" (3).

Al momento del BAR, Carmen Barbieri los felicitó por la coreografía, aunque le dijo al músico que le falta mejorar, y dicho eso mantuvo la nota. Laura Fidalgo destacó la actitud del equipo: "Un cambio muy notorio, y CAE tiene mucha energía, no la bajes, sos un grande" y dio un punto para arriba. En el final, Aníbal Pachano se mostró poco convencido y si bien coincidió en que la energía mejoró, debió poner un punto para abajo. Con 17 en total, el grupo queda en la mitad inferior de la tabla.