Yanina Screpante, debut y despedida en ShowMatch

El lunes por la noche, el Bailando por un sueño se entregó a una nueva ronda de duelo y eliminación. Finalizado el ritmo de cumbia, todas las parejas que siguen en el certamen se reunieron para que Marcelo Tinelli leyera el voto secreto, que esta vez corrió a cargo de Florencia Peña.}

En esa instancia, una vez más Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, cuyo futuro en el certamen era algo incierto, tuvieron la posibilidad de contar por qué se ausentaron de la sentencia del pasado ritmo, motivo que los llevó a estar automáticamente en el voto telefónico. El bailarín, al que se notaba algo molesto, no habló demasiado y le cedió el micrófono a su compañera, y ella explicó: "No nos imaginábamos que iba suceder esto. Sabíamos que teníamos que estar el día de la sentencia. Nos sucedió una eventualidad, y para poder tener la cumbia lista, la única forma era acompañándolo al viaje a él. Pero pasó esto, vos tomaste esta determinación y la aceptamos".

Frente a esa versión, el conductor de ShowMatch respondió: "Me dio pena porque siento que Piquín se quedó enojado conmigo", y ahí reveló que frente a una ausencia programada de Flavio Mendoza en el BAR, la producción le pidió a Hernán que lo reemplazara, pero él rechazó la oferta. Al momento de contar el por qué de su negativa, expresó: "Yo estoy de este lado, soy participante. No es ético que un bailarín que está en un certamen tenga que ponerle la nota a otro bailarín". Aunque ambas partes fueron muy diplomáticas, el momento tuvo un innegable halo de tensión.

Uno de los primeros en pasar a conocer el voto secreto, fue Federico Bal , que muy alegre contó que su padre, Santiago Bal, "está mucho mejor, mañana lo llevamos a un centro de rehabilitación para que de a poquito vuelva a caminar. Estamos cerca de él". Pero quien no la está pasando muy bien es Mariela Anchipi , que hace pocos días tuvo un accidente: "Estoy bien, recuperándome, pero fuerte. La saqué leve, caí sobre el trapecio".

Otra saga que sumó un nuevo capítulo, es la de Flor Vigna y su ex pareja, Nicolás Occhiato. Cuando ella pasó al frente, se mostró muy entera, mientras que con él la historia fue muy distinta. Tinelli le preguntó al mediático si era cierto que había intentado retomar el vínculo, y muy sincero respondió: "En su momento sí. Todo el que pasó por una separación sabe que vive momentos de confusión, y yo pasé por todos esas. Pero sí, me pasó".

Y la que manifestó una vez más algo de molestia, fue Cinthia Fernández , cuyo novio insiste con mantener cenar semanales con Luciana Salazar , su íntima amiga. Él procuró quitarle cualquier atisbo de romance al asunto explicando que en el último encuentro, se sumó Jorgito Moliniers. Salazar, por su parte, aseguró que ahí hay un vínculo de amistad muy sólido, y que en esas comidas no puede participar Cinthia porque no es una amiga cercana ni confidente.

Sobre el final de la lectura, quienes sí compartieron un momento de mucha agresividad fueron Matilde Blanco y Flavio Mendoza . La especialista en moda entró con los tapones de punta y le dijo al bailarín y coreógrafo que era "el señor misoginia", y agregó que la habían ofendido mucho unas opiniones que él dio sobre las mujeres de su edad y la imposibilidad de tener sueños. Mendoza negó rotundamente que esas fueras sus palabras, y el ánimo entre ambos quedó muy caldeado, frente a Tinelli que intentó calmar las aguas. Luego de la pausa, Matilda tuvo un noble gesto y entre lágrimas se dirigió a Flavio: "No quise decir cosas feas, realmente me dolió lo que me dijiste. Yo sé que no estuve bien". Él por su parte respondió: "A veces hay palabras que no hay que decirlas, no soy lo que dijiste", y ella solo contestó: "Lo sé, pero comprendé que me lastimaste".

Finalmente, El Polaco y Noelia Marzol, Ailén Bechara y Cae y Yanina Screpante fueron al duelo. El jurado eligió de manera unánime salvar al cantante de cumbia, dejando a las otras parejas, junto con Piquín y Charlotte Caniggia sometidos al voto telefónico. En esa instancia, Screpante perdió y se convirtió en la eliminada del ritmo.