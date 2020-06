Bake Off: Ángelo fue eliminado, pero se llevó un emotivo mensaje de Christophe

El equipo de Bake Off muy cerca de la final Crédito: Prensa Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2020 • 01:44

Con solo cinco participantes en carrera, y la semifinal a solo una semana de distancia, Bake Off entró en la recta final. Las pruebas cada vez presentan mayores dificultades, y la mirada del jurado, integrado por Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis, no les permitirá a los concursantes cometer errores. Al comienzo de la emisión, Paula Chaves les informó que nuevamente habría tres desafíos, dos creativos y uno técnico, y que todos girarían alrededor del chocolate.

En la primera, Samanta hizo una panacota de chocolate blanco y al momento de probarlo, Christophe dijo que estaba ante algo que "merece ser un plato con nombre, hiciste un gran plato, digno de una persona que está entre los cinco finalistas de Bake Off". Agus, que sufrió mucho en la preparación por falta de tiempo, hizo un tentador plato con mousse. Rápidamente Pamela Villas elogió las texturas, y Betular expresó: "Yo te re quiero en este momento, es un trabajo profesional". Por su parte, Damián trabajó un preparado de cuatro texturas de chocolate, y el jurado si bien lo felicitó, consideró que hubo algunas cosas para mejorar en lo vinculado a la decoración. Luego llegó el momento de Agustina, quien tuvo varios problemas y confesó mostrarse muy distraída. Sobre eso Christophe dijo: "Hay un conflicto, no me gusta la estética". En último lugar, Ángelo se ganó los elogios de los especialistas.

Durante el segundo desafío, que fue el técnico, la anfitriona les informó que debían preparar un volcán de chocolate. La prueba fue de manera escalonada, porque el plato debía presentarse apenas salía del horno. El primer turno le tocó a Damián, que mientras cocinaba reconoció que era la primera vez que confeccionaba ese postre, cuyo resultado no le alcanzó para satisfacer al jurado. La segunda fue Samanta, que también confesó: "A meterle pata, y que salga lo que salga", pero ninguno de los especialistas consideró que estaba logrado del todo. Agus fue la tercera pastelera en empezar con el volcán. A tono con sus dos compañeros, su plato también falló y no pudo darle consistencia a su preparación, que el jurado miró con reprobación.

Ángelo, que también se mostró algo nervioso, tampoco superó el desafío con éxito y Pamela se mostró muy severa al decir que si en un restauran le llevan ese plato, lo devolvería. Luego de esperar con ansiedad, Agustina fue la última en iniciar su preparación, pero logró marcó la diferencia y convencer a los especialistas con su volcán.

Finalmente, en el tercer desafío, que definió quien quedó fuera del concurso, Paula contó que la consigna era la de presentar una estructura de chocolate de al menos cuarenta centímetros de altura. Los participantes se encontrar con que el esculpir los modelos era el máximo problema de la consigna. Ángelo, que preparaba en chocolate blanco el Obelisco, sufrió un reto por parte de Christophe al poner un molde de plástico sobre el fuego.

La primera en pasar al frente fue Agus con un faro de chocolate fundido y si bien Christophe la elogió, expresó que hubiera faltado algo que le "hiciera palpitar el paladar". Damián, que reconoció que su ambición le jugó en contra, presentó un monumento algo torcido, y Betular comentó: "Esto está en obra todavía". Agustina y su caja hecha en cacao, obtuvo las felicitaciones de Pamela y del resto del equipo, al punto que Christophe le dio un beso y le dijo que estaba conmovido por mostrar ese amor hacia la pastelería. Samanta y su valija emocionó mucho al jurado, pero el Obelisco de Ángelo no convenció a los especialistas.

En el tramo final de la noche, Paula Chaves anunció que la pastelera estrella era Agustina, que de ese modo se convertía en la primera semifinalista de Bake Off. A continuación informaron que Samanta y Agustina se sumaban a la semifinal. Damián y Ángelo quedaron en la cuerda floja, y finalmente, Ángelo, el joven de 19 años, fue el expulsado.

Muy conmovido, el participante casi no podía pronunciar palabra, y Paula Chaves, también emocionada, lo felicitó por el camino realizado. Por último, fue Christophe quien le dedicó las palabras más movilizantes. "No tengo hijos, pero si tuviese uno me gustaría que sea como vos". De ese modo y entre lágrimas, el participante más chico se despidió de la carpa del reality repostero.