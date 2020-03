Paula Chaves nuevamente al frente de otra temporada de Bake Off Argentina Crédito: Telefe

El domingo primero de marzo fue el día elegido para el comienzo de la segunda temporada de Bake Off Argentina, el reality culinario conducido por Paula Chaves. Una vez más, un variado grupo de participantes deberá atravesar distintas pruebas centradas en la repostería, bajo la atenta mirada de un selecto jurado integrado por Pamela Villar, Christophe Krywonis y Damián Betular. Una vez realizadas las presentaciones de rigor y con los catorce reposteros amateur listos, la conductora dio por inaugurada oficialmente la competencia.

La primera consigna que los participantes debieron cumplir fue de lo más original. Según informaron los especialistas, el objetivo a realizar era una "torta animal", un postre que en su forma representara a alguna criatura que, idealmente, tuviera algún rasgo en común con el participante que la realizara. Entre los nervios, la ansiedad y la emoción, todos empezaron a idear originales tortas basadas en animales de todo tipo. Luego de mostrarles el ejemplo de una torta con forma de flamenco, les informaron que para cumplir con la tarea contaban con dos horas y media de tiempo.

A medida que los participantes confeccionaban sus platos, Paula Chaves y el resto de los jurados se acercaban para aconsejar y descubrir qué tipo de tortas estaban haciendo cada uno de los jugadores. De esa manera comenzó un original desfile con bizcochuelos en forma de tigre, ciervo, perros y hasta un yacaré.

Mientras continuaba recorriendo las cocinas de los participantes, Paula se detuvo en la torta que estaba haciendo Gerardo. Se trataba de un oso panda, y sobre su amor por la repostería el jugador confesó: "Mi mamá ha sido muy importante, no sé si sé mucho de pastelería, pero con lo que ella me enseñó alcanza". Cuando Chaves le consultó cómo fue la reacción de su madre al saber que su hijo iba a participar de Bake Off Argentina, él respondió: "Lloró como una niña. Estar hoy acá se lo dedicó a mi mamá, y a mi nona, que desde arriba me está mirando".

Una vez terminado el tiempo, Christophe, Damián y Pamela empezaron a degustar las catorce tortas y a descubrir el talento de los participantes. Rita, por ejemplo, presentó una con forma de oveja y expresó: "Me parecía una cosa tierna y está relacionada a mi infancia". Carolina, muy original en su propuesta, hizo una torta de la que se asomaba una trucha, mientras que Agustina optó por un pingüino.

Pamela Villar, Christophe Krywonis, Paula Chaves y Damián Betular Crédito: Telefe

Pero una vez más, la opción que se destacó por su prolijidad y por su historia, fue la de Gerardo. Los jurados se sorprendieron al ver un oso panda, y le preguntaron al repostero amateur por qué había elegido a ese animal. Él respondió: "Me gusta abrazar mucho a la gente que quiero, me representa el abrazo, transmitimos energía y la podemos compartir". Con 43 años cumplidos, Gerardo es empleado administrativo, pero eso no le impide soñar con convertirse en el nuevo ganador de Bake Off Argentina.

Al momento de la devolución, los jurados lo felicitaron y Christophe concluyó: "Lo único que me falta probar es tu abrazo, ¡felicitaciones". Muy contento y al borde de las lágrimas, Gerardo solo pudo agradecer la devolución. "Esto fue una caricia al alma, fue emocionante", expresó el participante.