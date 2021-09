Bake Off Argentina: una fallida torta cebra hizo llorar a Emiliano

Este miércoles, los participantes de Bake Off Argentina tuvieron que encarar su segundo desafío técnico: replicar una torta cebra con doble relleno de queso y cacao, y yogur y limón, con cubierta de baño espejo y base de almendras. En este caso, todos los aspirantes al mejor pastelero del país estuvieron de acuerdo: no solo nunca prepararon esa receta sino que ni siquiera tenían conocimiento de su existencia.

“Tienen que ser prolijos y rápidos. Deben usar dos cucharas de lado para que las preparaciones no se mezclen”, explicó Pamela Villar, pero a nadie le resultó tan sencillo.

Para lograrlo, contaron con dos horas, y a los pocos minutos algunos ya tropezaron con los primeros inconvenientes. Una de las dificultades apareció cuando tenían que dividir por dos las cantidades que figuraban en la receta. A Silvina, además, se le volcó parte del relleno de cacao. “La cebra es un equino, así que seguro me llevo bien”, aseguró Gino, el “gaucho” del concurso. Sin embargo, a la hora de verter los dos rellenos, el pulso comenzó a temblarle, haciendo peligrar el resultado.

Emiliano, el pastelero de la semana, también se vio en problemas: no solo nunca había realizado una torta cebra, sino que jamás había hecho un baño espejo. Y, para complicar las cosas, también se le volcó el relleno de cacao. Ximena, Gino y Gisela fueron los primeros en llevar la mezcla al abatidor y quedaron conformes: en los tres casos, se veía un perfecto espiral.

Gianlucca, Celeste, Paula y Ximena, a su vez, tuvieron problemas con la masa, que les quedó demasiado arenosa. Gino, en tanto, tomó una masa ajena de la heladera: la de Gianluca; pero se dieron cuenta y pudieron subsanarlo. Quien no tuvo posibilidad de subsanar su error fue Paula, que se equivocó en el tamaño del molde para la base de almendras.

Para sumar más caos, Emiliano le pidió gelatina a Paula y ella se la prestó, pero no sabía que pensaba usarla toda. Cuando fue a buscarla para hacer el baño espejo, ya no había nada. Por suerte, una de las compañeras le prestó la suya. Muchos, a su vez, tuvieron problemas con el tiempo y el relleno no llegó a tomar cuerpo.

El inconveniente con la mezcla de cacao puso a Emiliano en jaque: no llegaba a tiempo. “No me gelificó y no puedo desmoldar”, se quejó, en pleno ataque de llanto. Al final, decidió no hacer el baño espejo para que no se le desarmara, pero sabía que la torta que finalmente presentaría no iba a estar a la altura del delantal celeste que llevaba puesto.

“En general se ven bien”, se sorprendió Pamela Villar, al momento de encontrarse con las preparaciones. La primera que cortaron fue la de Silvina, que quedó con un perfecto efecto de cebra. “Está rica, muy suave y muy cremosa”, elogiaron Villar, Damián Betular y Dolli Irigoyen.

“Acá empezaron a faltarme cositas y está sucio el borde”, notó Betular, al ver la torta de Ximena. “Está muy bien, lástima que esté tan mal presentado”, agregó al probarla.

“El baño está raro. Un poco veteado”, indicó Pamela, viendo la cubierta de la torta de Gisela. “El efecto está extraño”, coincidieron los tres jurados, a su vez, al probarla. Pero no todo estaba perdido: elogiaron el sabor.

En el interior de la torta de Facundo no hallaron el efecto esperado. ¿El problema? Le faltó gelatina. “Es una cebrita bebé con rayas chiquitas”, expresó Irigoyen, al ver el relleno de la torta de Facundo. “Está medio tímido el limón, pero la consistencia y la base están bien”, agregó.

A Celeste le elogiaron el baño en espejo, pero no convenció del todo a los jueces: “No equilibró la cantidad de la preparación blanca”.

“Se olvidaron de limpiar el plato. El baño no está bien integrado y el relleno parece el cerro de los siete colores”, se quejaron al probar la torta de Gianlucca, y agregaron que no tenía sabor.

Al encontrarse con la propuesta de Emiliano se sorprendieron. “No se sostiene. No es un problema de gelatina. No está fea de sabor, pero no está lograda”.

“¡Qué linda!”, expresó Pamela al ver la torta de Hernán. Pero Betular agregó: “Está medio poroso el baño”. La encargada de desempatar fue Irigoyen: “Es la más cebra de toda”.

La torta de Kalia comenzó a desmoronarse, porque no se llegó a activar la gelatina. “No es una torta”, concluyeron, al probarla.

Betular notó que Paula se equivocó en el tamaño del molde, pero la cebra estaba perfecta. “Está perdiendo líquido, no tiene limón y el baño está marmolado”, se quejó el jurado.

Luego llegó el turno de Belén. “Está desprolija en los bordes y la cebra está como de costado”, aseguraron, pero encontraron muy bien tostada la almendra de la base.

El último fue Gino, que presentó una torta que terminó totalmente desintegrada.

Tras deliberar, los tres jueces decidieron que la peor torta fue la de Emiliano. Luego le siguieron Gino, Kalia, Ximena, Paula. En los dos últimos casos, el problema fue la presentación: Ximena la presentó en la tapa del molde y Paula se olvidó de limpiar el plato.

En la octava posición quedó Gianlucca y le siguieron Belén, Facundo, Celeste y Gisela. El puesto número 3 fue para Hernán, y en segundo lugar quedó Carlos. De esta manera, Silvina volvió a ser la gran ganadora, quien consiguió 5 minutos extra-que se suman a los que consiguió el lunes- para la prueba eliminatoria del domingo.