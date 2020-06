Bake Off: el desconsolado llanto de Samanta por tres bizcochuelos quemados

Samanta se quebró porque se le quemaron los bizcochuelos que preparó y se quiso ir del programa Crédito: Captura de video

En una noche de seminales con tres desafíos muy parejos para los cuatro participantes que buscan convertirse en " el gran pastelero de Bake Off " (Telefe), Samanta Casais tuvo varios momentos de crisis y no pudo contener el llanto cuando se le quemaron los tres bizcochuelos que estaba preparando. " Me quiero ir , ya está", afirmó la aspirante al título de ganadora, y sus compañeros la alentaron para que no abandone.

Samanta empezó con el pie izquierdo en el desafío técnico del "petit gateau": se le cortó la crema, no se le congelaba una mousse y ya estaba desbordada por no saber qué iba a presentar en la mesa de los jueces. Luego de que Paula Chaves la contuviera, pudo superar ese primer mal momento; pero lo peor estaba por venir: en la siguiente prueba de las " torta gravedad cero " lo más importante era tener los bizcochuelos perfectos para el armado final.

Lo que en un principio empezó como una mejoría respecto al desafío anterior, cambió drásticamente cuando la participante abrió el horno y salió humo. "No te puedo creer, el horno estaba altísimo y no me di cuenta. Se me quemaron los tres", expresó al borde del llanto.

Cuando apoyó los tres bizcochuelos en la mesada y los vio completamente negros no pudo contener las lágrimas y la sobrepasó la situación. "Me quiero ir, me quiero ir", repetía sin parar. Su compañera Agustina se acercó a la estación de cocina y la contuvo: "Recién empieza este desafío, tenés más tiempo, hacelo rápido y ponelo en el congelador. ¿De verdad vas a dejar todo por un bizcochuelo quemado? ".

"No quiero hacer más nada", expresó Samanta entre lágrimas, y ahí fue cuando la jurado Pamela Villar se acercó y chequeó que las preparaciones "no se podían salvar" porque se habían arrebatado y estaban crudas en el centro. La pastelera experta le dio aliento y le dijo: "Todavía tenés tiempo, empezá de nuevo, ya está, superá este momento y continúa".

La participante se secó las lágrimas y volvió al ruedo con la esperanza de presentar un plato digno de las instancias finales. Después de todos los inconvenientes logró hacer una torta gravedad cero de lechuza y al momento de evaluarla, Christophe Krywonis le advirtió: "Tenés una sola enemiga: vos. Te juega en contra tu sensibilidad".

La semifinalista le agradeció a Villar por haberla asistido en su peor momento, y la jurado le respondió: "Sé lo que se siente". Cabe agregar que debido al parejo desempeño de los cuatro participantes - Agustina Gus , Samanta Casais, Agus Fontenla , y Damián Pier - la conductora anunció que todos pasaron a la siguiente instancia y todavía no se definió quiénes competirán por el título en la final.