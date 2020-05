Bake off: una noche con repechaje, regresos y una eliminación

Paula Chaves anuncia quiénes se reincorporan al reality Crédito: Captura

En tiempos de pandemia, una de las actividades preferidas de los que se quedan en casa es innovar en sus cocinas. Y, para eso, se nutren de recetas, influencers gastronómicos y programas televisivos . Bake off Argentina , el reality que se emite los domingos por Telefe, ya era una de esas citas para los amantes de las cosas dulces y ahora es un nuevo libro abierto para quienes se animan a probar sus dotes en la pastelería. Paula Chaves fue la encargada de darle la bienvenida anoche a tres de los exparticipantes que regresaron al reality después de un duro repechaje, pero también anunció quién se iba y qué preparaciones ricas había que hacer para poner a consideración del estricto jurado. Es decir, fue una noche intensa, con muchas emociones.

Los encargados de decidir quiénes regresaban a la carpa fueron los participantes que estaban adentro y, por supuesto, el jurado. Luego de probar las tortas hechas por sus compañeros eliminados, Carolina, Gerardo y Marcos fueron los elegidos para volver al ruedo.

Antes, Rita, Marcos, Martina, Carolina, Raquel, Leandro, Gerardo y Gabriel tuvieron que enfrentarse a un desafío: hacer una torta damero de cuatro pisos formada por bizcochuelos de distintos colores siguiendo al pie de la letra una receta. Luego de dos horas de tiempo para cumplir con tamaño objetivo, hubo un eliminado: Leandro. ¿El motivo? No tenía su cuaderno, por lo cual no tomó nota de la receta original y ese fue su talón de Aquiles. En lugar de conseguir los cuatro tonos, solo logró dos colores, lo que lo dejó automáticamente fuera de juego.

Terminada la faena, los seis concursantes que seguían en la carpa probaron las tortas y decidieron qué participante regresaría al reality. Samanta anunció el esperado primer regreso: Carolina fue la que, según sus compañeros, había hecho el mejor trabajo.

El segundo desafío

Aún quedaba otro paso: las donas. Los exparticipantes tuvieron que debatir su suerte en un desafío creativo: elegir el relleno y la decoración del dulce preferido de Homero Simpson. "El saber es importante, pero las ganas de volver también", lanzó Christophe Krywonis, uno de los jurados del reality, mientras decidía junto a sus compañeros ( Pamela Villa y Damián Betular ) quienes serían los otros exparticipantes que volverían al show. Y así fue como llegó el anuncio: Marcos y Gerardo fueron los elegidos.

Sus compañeros, de vuelta en la carpa, contemplaron la elección de los jurados, a metros de los que se presentaron en el repechaje.

"Estoy muy feliz, para mí es un orgullo estar parado frente a ustedes, los veía desde el sillón de mi casa", dijo Gerardo notablemente emocionado tras conocer su suerte. Por su parte, Marcos expresó: "Tener una oportunidad más está bueno porque me queda muchísimo por aprender" y agregó: "Muchas gracias, siento que en la prueba que me fui fallé muchísimo y me quedé con bronca. Esta segunda oportunidad es para disfrutarla, seguir probando nuevos sabores, seguir practicando y creciendo en la pastelería".

El reality cerró la noche con tres participantes más, ahora habrá que ver quién de los 9 se queda con los 600 mil pesos de premio al mejor pastelero.