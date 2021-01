Barbie Simons renunció a Hay que ver: "Era insostenible la agresión constante"

Barbie Simons renunció al ciclo del cual era panelista

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 17:53

La confirmación del embarazo de Carolina "Pampita" Ardohain generó un ineludible impacto mediático, y la repercusión no le fue ajena a sus amigas, como fue el caso de Barbie Simons.

Luego de brindarle un móvil a Ángel de Brito en su programa de eltrece Los ángeles de la mañana, donde reveló cómo Ardohain le había contado la hermosa noticia, la periodista fue suspendida de Hay que ver -el ciclo de LaFlia emitido por la pantalla de Canal 9-, por no haberse reservado esa información para el programa del que formaba parte como panelista.

Tras esa decisión de la producción, Simons, quien además es conductora en C5N, tomó otra: renunciar al ciclo comandado por Denise Dumas y José María Listorti. "Volví y no soporté", le contó Simons a LA NACION. "Estoy en un momento de mi vida en el que elijo correrme de lugares donde no me siento cómoda o bien, y después de todo lo que he trabajado, hay ciertas cosas que no negocio a esta altura de mi vida, y por eso me levanté y me fui", añadió.

Según Simons, "ciertas actitudes" de una compañera de trabajo y la necesidad de estar en otro clima laboral fueron los detonantes de su renuncia. "Aguanté mucho estos dos años, pero ya era insostenible la agresión constante, y hay cosas que no tolero de un compañero ni de nadie, pero mucho menos en un ámbito de trabajo", remarcó, para luego agradecer a la producción y a los conductores por los momentos vividos y los recuerdos.

En cuanto a su presente laboral, Simons asegura sentirse "muy a gusto" en C5N, donde forma parte del noticiero Mañanas argentinas, y del programa Chicas pochocleras. "Ya somos familia en el noticiero, estoy chocha con mis colegas", subrayó, y compartió que tiene proyectos en carpeta para este año que la entusiasman mucho.

Conforme a los criterios de Más información