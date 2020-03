Belén Francese reveló detalles desconocidos de su futuro casamiento

Belén Francese tendrá dos fiestas de casamiento. Crédito: Instagram

El ámbito no era un programa de chimentos, tampoco una magazine de la tarde, ni siquiera un noticiero. En el estudio de Pasapalabra , los famosos no cuentan intimidades sino que compiten en una carrera de sentido común y conocimiento en pos de acumular la mayor cantidad de segundos. Tal vez por eso, Belén Francese se dejó llevar y contó lo que no había dicho antes.

A partir de las preguntas de Iván de Pineda, y de su amiga Noelia Marzol, esta vez como integrante del equipo contrario, Francese superó la vergüenza y emoción que le da hablar de su casamiento y fue revelando detalles, hasta ahora desconocidos.

"No puedo creer que me voy a casar, estoy muy emocionada", comenzó con los ojos húmedos y mostrando su alianza de compromiso. Enseguida continuó con el currículum de su pareja, Fabián Lencinas: "Es mendocino, tiene 45 años y trabaja haciendo un torneo que se llama Golf por los caminos del vino ". Además, contó cómo la conquistó, " Me buscó mucho tiempo porque soy una chica difícil . A los tres meses de conocernos -se vieron por primera vez el 25 de enero del año pasado- me propuso casamiento y yo me asusté, dije: 'Este es medio friki'. Pero él estaba decidido, fue por todo y se quedó con todo y mucho más".

A medida que la mediática se iba soltando, continuaron las preguntas de Marzol, que fue impiadosa con su compañera. Así Belu contó que la boda será por partida doble: "Primero voy a hacer un civil en Buenos Aires con un cóctel, y después una fiesta a todo trapo en Mendoza, en una bodega".

Quien tenga la suerte de recibir la invitación, tendrá que reservar saldo en su tarjeta para el aéreo o el micro, porque no van a estar incluidos: "El que me quiere ver, se tiene que sacar el pasaje. Cuando llegan allá van a tener un transfer que los va a ir buscar al aeropuerto, y los va a llevar a la fiesta. Y al que beba de más, también lo va a llevar de vuelta al hotel. Porque no puede quedar ahí tirado".

Con respecto al vestido, Francese no quiso dar ni un dato -"Es un secreto de Estado"- pero sí que va a ser blanco. La misma incógnita sobrevoló sobre el futuro del matrimonio, si se va a afincar en Mendoza o no. En este sentido, Belén contestó dubitativa: "Somos una pareja que. Vamos a vivir en Buenos Aires, y no quiero hablar más del tema. Igual él viaja mucho por su trabajo".

Quedó igualmente marcado con un signo de interrogación el destino de la luna de miel, pero esta vez por culpa del novio: "Me dijo que es un regalo sorpresa, no sé adónde me va a llevar pero le dije que se la juegue un poco".

Mientras todos en el programa estaban fascinados con el cuento de hadas, Pata Villanueva le dio un baldazo de realidad: "Yo con esto del coronavirus no me iría muy lejos, yo me quedaría en Mendoza que estás más tranquila".

Es importante aclarar que el programa fue grabado bastante antes de que se conocieran las últimas informaciones en relación a la pandemia.