Beto Casella, sobre su viejo conflicto con Luis Ventura: "Me da un poquito de vergüenza"

20 de enero de 2021 • 13:21

Beto Casella se vio indirectamente envuelto en el eterno enfrentamiento entre Gianinna Maradona y Luis Ventura, luego de que la hija del fallecido astro del fútbol reviviera un fuerte cruce radial que los periodistas mantuvieron en el año 2014. Esta mañana, el conductor de Bendita volvió a hablar del tema y aseguró que nunca se reconcilió con su colega.

La antigua pelea entre las hijas del Diez y Luis Ventura recrudeció desde la muerte de Diego Maradona, el último 25 de noviembre. Tanto Dalma como Gianinna se muestran furiosas con cada información que el periodista brinda; en esta oportunidad, un nuevo escándalo estalló cuando el panelista de Informados de todo mostró unos chats de Claudia Villafañe a Maradona, en los que la ganadora de MasterChef Celebrity le recriminaba a su ex el trato que le daba a su hija mayor.

Como contrapunto, Gianinna publicó en su Instagram el audio de una escandalosa pelea radial que Ventura protagonizó con Casella allá por 2014. ¿Los motivos? El conflicto legal por el hijo extramatrimonial que el conductor de Secretos verdaderos tuvo con la vedette cordobesa Fabiana Liuzzi. "Vos te pensás que todo el mundo se va a cagar ante tu extorsión, se te terminó. (...) No podés extorsionar más a la gente. No te pueden notificar, te quieren llevar una carta documento y salís corriendo. ¿Por qué no te la bancás en Tribunales", le cuestionaba Casella a Ventura al aire, mientras amenazaban con agarrarse a trompadas.

Este mediodía, una cronista de Los ángeles de la mañana fue a buscar al conductor a la radio, y él se refirió nuevamente al conflicto con su colega. "Yo intento sepultar ese viejo conflicto que todavía me da un poquito de vergüenza. Fue mi pelea más larga en los medios de comunicación", recordó el animador, casi entre risas.

Lejos de arrepentirse por lo sucedido, Casella advirtió: "Hay que sacarse las ganas si en algún momento uno tiene una discrepancia, hay que soltar. En aquel momento ambos pensábamos eso y había que soltar. Hoy escuchás esa pelea y es medio demodé. Fue graciosa".

Si bien el periodista asegura que con los años su enfrentamiento mermó, aclaró que no tiene relación con Ventura. "No nos reconciliamos. Bah, capaz que hubo una charla y me olvide. Sí hubo una intención de sepultar eso. Al poco tiempo, APTRA (asociación de la que Luis Ventura es actual presidente) me mando un diploma para ternarme como conductor, pero lo devolví. Me parece que hay que ser coherente entre lo que uno dice y hace", concluyó.

