Luis Ventura mostró capturas de pantalla de una vieja conversación por chat entre Claudia Villafañe y Diego Maradona. "Quisiera saber por qué castigás tanto a Dalma con tus actitudes", le dijo la ganadora de MasterChef Celebrity al ídolo deportivo

En las últimas horas trascendió un duro mensaje que Claudia Villafañe le habría mandado a Diego Maradona y que indicaría cómo era la relación entre ambos. Por medio de varias capturas de chat que Luis Ventura mostró durante la última emisión de Fantino a la tarde, quedó en evidencia que el vínculo entre los padres de Dalma y Gianinna Maradona era tenso. Además, el intercambio deja al descubierto algunas internas familiares.

"Hay enojos, repartos, abogados, médicos, hay de todo", aseguró Ventura en el programa de América TV. "En las últimas horas me enviaron un material que habla de la voluntad y la mirada de Maradona en determinado momento sobre su relación con algunos integrantes de su familia. El diálogo es contundente. No deja lugar a dudas", añadió el periodista.

A continuación, mostró en pantalla algunas capturas de una conversación de la ganadora de MasterChef Celebrity con el ídolo deportivo. "Quisiera saber por qué castigás tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece. ¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde!", dice uno de los mensajes de Villafañe. "Si yo no le escribo a [Matías] Morla en tu Facebook no saludás a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana [Maradona]. ¡No tenés vergüenza!", añade. "Voy a hacer que tu abogado [Martín] Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez".

En relación a la expresión "toda la verdad", Ventura explicó que se trata de las diferencias e internas de la familia Maradona. "Cuando yo hablo de separación de hijos, están los hijos ricos y los hijos pobres. Están los hijos considerados y los que no son considerados. Están los que les costó llegar al apellido y los que recibieron el apellido. Esas diferencias, a la hora de los repartos patrimoniales... Queda evidenciado por qué a algunos tanto y a otros tan poco", detalló.

Este no es el único escándalo desatado en círculo de Maradona por estos días. En las últimas horas, también se conocieron las importantes sumas de dinero que Diego habría transferido a su expareja, Rocío Oliva.

Según lo informado por el periodista Diego Estévez, durante su relación, la mujer habría recibido US$ 150.000 en enero de 2018 y otros US$150.000 en febrero del mismo año. Más tarde, el Diez le habría dado US$ 130.000 a Oliva para su madre y, en septiembre de 2018, otros US$ 70.000. Finalmente, ya separados, el 26 de febrero de 2020 le habría hecho la última transferencia de US$62.000. Ese monto, que asciende a un total de US$ 562.000 (unos $ 50 millones al dólar oficial actual) podría ser descontado de lo que Oliva exigió a la Justicia que Maradona le pagara cuando estaba vivo (seis millones de dólares), en caso de que la mujer recibiera una sentencia favorable.