Bienvenidos a bordo: Caro Haldemann reveló el problema que tiene con Pampita

Cuando la osadía en los atuendos de Romina Malaspina puso el foco en las conductoras de Canal 26, otro nombre surgió en las huestes del equipo periodístico de la emisora, el de Carolina Haldemann. La conductora, reconocida como una de las muchas amigas de Carolina “Pampita” Ardohain pasó por Bienvenidos a bordo, y casi de casualidad contó un problema que tiene con la modelo.

Con su verborragia habitual, y mientras la morocha se preparaba para uno de los juegos del programa, a Guido Kaczka se le ocurrió preguntar: “¿Si hay diez amigas de Pampita, qué puesto sos?”.

A quien también fuera panelista de Pampita Online se le borró la sonrisa de la cara, y en un exceso de sinceridad dijo: “No, la número once. No me invitaron al Baby Shower”, en relación al festejo por su embarazo que Ardohain protagonizó a comienzos de este mes. “Igual voy a mandar regalo”, continuó contándole a Guido la “no invitada”.

El actor y humorista Grego Roselló opinó sobre el tema a pedido del conductor y le aconsejó: “Un WhatsApp mala onda como mucho, ¿cómo le vas a mandar regalo si no te invitaron? Yo espero por lo menos hasta el primer año del bebé”. Mientras tanto Haldemann, sabiendo que estas declaraciones van a traer cola, no sabía dónde meterse. O cómo disculparse.

