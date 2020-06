Luciano Castro, y una noche que casi termina mal. Crédito: Instagram

9 de junio de 2020 • 01:02

Un conductor con trayectoria en el medio es un plus para cualquier programa. Y más cuando se trata de Guido Kaczka, que además de llevar adelante programas, se desempeñó gran parte de su vida como actor.

Al frente de Bienvenidos a bordo , y siempre sin red, Guido está expuesto a lo que pueda suceder. Contener a la siempre desbordada Rocío Marengo, ponerle suspenso al más simple de los juegos, o someterse a personas del público (en este caso, taxistas) que lo conocen, tienen referencias de él o simplemente lo cruzaron en algún momento de su vida. Y cuando nada de esto ocurre, es el propio Guido quien elige mandarse al frente sin pensarlo demasiado.

En el programa del lunes, un juego trajo a colación los comienzos adolescentes de Luciano Castro, época en que con el conductor del programa eran "amigotes". "Una vez con Luciano Castro fuimos a los videojuegos que estaban abajo del hotel Provincial, en Mar del Plata. Estábamos haciendo tiempo para ir a ver Batman Forever en trasnoche. Estábamos jugando al tejo, y pasa uno y le canta 'Bella, bella, bella' (canción que el joven actor había popularizado en el programa Jugate conmigo ), y él agarra el tejo, se da vuelta y dice: 'Quién me dijo: bella, bella, bella'".

La cosa prometía terminar mal, al menos eso es lo que entendía el también adolescente Guido: "Era a la noche, habían cinco personas. Yo dije: si cuatro lo agarran a él, alguno va a terminar viniendo conmigo. Yo le decía: 'Luciano pará', mientras me corría un frío. Después nos fuimos, y mientras yo le decía 'cómo vas a hacer eso, comprometías mi integridad', el me miraba con una cara". Por suerte la historia terminó ahí, y hoy es apenas una anécdota divertida entre dos famosos, que todavía no eran tan famosos.