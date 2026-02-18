Gran Hermano: la lista completa de todos los ganadores

Este lunes 23 de febrero se dará inicio a una nueva edición de Gran Hermano, llamado Generación Dorada para celebrar los 25 años de historia. Bajo la conducción de Santiago del Moro, los participantes -aún no se confirmó cuántos serán- vivirán bajo estrictas reglas de convivencia y buscarán las estrategias acordes para sobrevivir a la competencia.

Gran expectativa por el regreso de Gran Hermano y sus nuevas reglas

A continuación, se detallan los 12 ganadores de Gran Hermano Argentina y cómo el reality les cambió la vida.

1) Marcelo Corazza: fue el primer ganador del reality en 2001. Por aquel entonces tenía 29 años e ingresó en la octava semana - en reemplazo de Gustavo Jordurcha-, ganando con 357.492 votos. Obtuvo el monto de 121.200 dólares de los 200.000 que conformaban el pozo acumulado, en proporcional a los 67 días de estadía.

Marcelo Corazza ganó el primer Gran Hermano

El programa le sirvió como trampolín para trabajar como productor en Telefe, un puesto que dejaría en el año 2022 tras ser detenido por corrupción de menores, lo que lo llevó a estar privado de su libertad bajo prisión domiciliaria.

2) Roberto Parra: ganó la segunda edición del programa televisivo. De profesión estudiante de marketing, el participante se consagró el 1 de diciembre de 2001, en plena crisis del país con la implementación del “Corralito”, un hecho que le impidió acceder a la totalidad de los 200 mil dólares de premio.

Roberto Parra, el ganador de "Gran Hermano 2"

Según se conoció, Parra invirtió una parte del dinero en una fábrica textil donde actualmente trabaja y se mantiene alejado de los medios de comunicación.

3) Viviana Colmenero: la tercera edición de Gran Hermano se celebró entre 2002 y 2003 y, al igual que sucedió en el anterior ciclo, la crisis económica del país le impidió a Viviana Colmenero disfrutar de la totalidad del premio. Luego de 124 días de encierro, la mujer se llevó 100 mil pesos.

Viviana Colmenero ganó la tercera edición de Gran Hermano gh2009tv.blogspot.com

Por aquel entonces, Colmenero tenía 30 años y era trabajadora sexual, lo que le valió algunas burlas dentro de la casa, según explayó tiempo después. Con el premio pudo comprarse su primera propiedad en Belgrano e impulsó proyectos profesionales que la acercaron al mundo textil. Esporádicamente se hace presente en algunos programas de televisión como panelista.

4) Marianela Mirra: nacida en la provincia de Córdoba y estudiante de abogacía, Marianela Mirra se consagró en la cuarta edición del reality y desembolsó una suma, aproximada, a los 100 mil pesos.

Marianela hace la espontánea (YouTube)

Su estrategia se basó en el perfil bajo, pasando por desapercibida, hasta que realizó la nominación espontánea a Diego Leonardi, uno de los jugadores con más peso en aquella edición. A partir de ahí, como punto de inflexión, Marianela creció en su juego y terminó ganando y consagrándose como una de las jugadoras más importantes del show. Hoy en día se mantiene alejada de los medios de comunicación, aunque se habla mucho de ella por su relación con José Alperovich.

5) Esteban Morais: conocido por su apodo “Bam Bam”, ganó la quinta temporada en el año 2007. Oriundo de Santa Fe, el participante de 27 años, por entonces empleado de una prepaga, conquistó al público con su carisma.

Esteban Morais, ganador de GH 2007

Como premio recibió 150 mil pesos y un auto 0km. Trabajó en el rubro de espectáculos en el país y en Chile. Actualmente es empresario, dueño de restaurantes y propiedades en Pilar y Villa Carlos Paz.

6) Cristian Urrizaga: conocido como Cristian “U”, ganó Gran Hermano 2011. Considerado uno de los mejores estrategas, se destacó por su autonominación y por reingresar nuevamente a la casa.

Cristian U, ganador de Gran Hermano 2011

Antes de ingresar a la casa, Cristian “U” dedicaba su tiempo a pasear perros. Tras el brutal cambio de vida en Gran Hermano, se coronó con un premio de 382 mil pesos y un viaje a Barbados. Hoy es conductor, DJ, productor y participa como panelista en programas de espectáculos.

7) Rodrigo Fernández Rumi: fue una de las grandes revelaciones al ingresar a la casa con tan solo 19 años, coronándose así como el ganador más joven de Gran Hermano en 2012.

Rodrigo Fernández Rumi ganó GH en 2012

El premio económico rondó los 750 mil pesos, lo que fue utilizado para la compra de un departamento. En el plano profesional participó en series de Disney como “Bia” y “L-Pop” en México.

8) Francisco Delgado: de profesión modelo y licenciado en Educación Física de 29 años, ganó la octava edición en 2015, transmitida por América. Polémico por su paternidad con Gisela Bernal durante el encierro, obtuvo 457.429 pesos tras descuentos por sanciones. Hoy reside en México, trabajando como instructor de buceo, y comparte su vida en redes sociales.

Francisco Delgado ganó Gran Hermano en el año 2015 (Foto: Redes Sociales)

9) Luifa Galesio: Luis Fabián Galesio arribó a la casa con un pasado como futbolista profesional. Su carácter y personalidad lo llevaron a sortear varios casting hasta su ingreso.

Gran Hermano 2016: Luifa Galesio ganó en el mano a mano con Ivana Icardi Prensa GH

Tras volver a ingresar a la competencia, Galesio logró una fuerte adhesión del público y se coronó con un premio de 464 mil pesos. Tras abandonar la casa, Luifa decidió retomar la senda deportiva y actualmente se desempeña como jugador del SS Milazzo, en el ascenso de Italia.

10) Marcos Ginocchio: participó de la edición 2022-2023 del reality. Oriundo de Salta, el modelo se mantuvo muy al margen de lo que sucedía en la casa, pasando por desapercibido. Esta estrategia lo ayudó a pasar las semanas hasta llegar a la final con Nacho Castañares.

Marcos Ginocchio adoptó un perfil bajo y atrapó al público que lo votó en la final de Gran Hermano

Conocido como “El Primo”, Ginocchio siguió la misma línea al abandonar la casa: ganó 15 millones de pesos, una casa y decidió radicarse en su Salta natal, donde se recibió de abogado en 2024.

11) Bautista Mascia: nacido en Uruguay y de profesión músico, Bautista Mascia se mantuvo 209 días en la casa de Gran Hermano, siendo la edición más larga de la historia.

Bautista es el ganador de Gran Hermano 2023

Perteneció al grupo “Los Bros” con Lisandro y Martín Ku; encontró el amor en Denisse, otra de las participantes del reality y ganó el concurso televisivo con un suculento premio de 71 millones de pesos, sumado a una vivienda prefabricada y una moto.

12) Santiago Algorta: conocido por el apodo “Tato” es el último ganador de Gran Hermano. De nacionalidad uruguayo -al igual que Bautista Mascia- desembolsó 84 millones de pesos al coronarse ganador del reality.

Tato Algorta apagó la luz de la casa de Gran Hermano

Su estadía duró ocho meses, donde se enfrentó a diferentes polémicas, difamaciones y otros asuntos que lo pusieron en el ojo de la tormenta. Apegado a Luz Tito y Luciana Martínez, el modelo le ganó la final a Ulises Apóstolo. Hoy en día está presente en los medios, actúa y hace campañas para la agencia Multitalent.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA