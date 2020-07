José María Muscari, siempre innovador. Crédito: Instagram

Hombre de teatro, artista, creativo, y ahora un vanguardista de las plataformas. José María Muscari puede responder a todas esas denominaciones, pero si hay una en la que no encaja es en la de deportista.

Y sin embargo, el creador de Sex Virtual pasó por Bienvenidos a bordo con un atuendo gimnástico. "Está muy deportivo", se sorprendió Guido Kaczka poco antes de que Muscari se sometiera a las dominadas, en representación de un televidente.

"Y eso que no me viste lo que tengo en los pies", le retrucó el director con sonrisa pícara. Fue entonces cuando un primer plano de la cámara mostró que el calzado negro que ostentaba no eran ni zapatillas ni botas, sino: "botines de fútbol profesionales, porque yo soy un profesional".

"Es increíble -reflexionó Guido-, porque cuando me acostumbro a Muscari aparece otro Muscari al que no me acostumbro. Él es completamente creativo, es arte caminando". Sin embargo, entre risas, el invitado explicó el porqué de un atuendo tan alejado de su personalidad: "La verdad es que, como ahora en cuarentena uno compra todo por internet, uno no puede ir al negocio a probarse. A mí me gustaron de arriba, entonces dije: 'son unas botitas negras', pero cuando llegaron a casa me dí cuenta de que en realidad eran botines".

Como conclusión, y reafirmando su falta de destreza para el desafío deportivo, Muscari confesó: "Tengo previa gimnasia de quinto año, real. Como faltaba mucho a las clases me quedó". De todos modos, con lo justo (y un poco menos), llegó a las dos dominadas necesarias para que su representado se llevara uno de los premios de la noche.