Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spivacow / AFV

El problema de participar una y otra vez de un mismo desafío, y más cuando alrededor hay competencia, es que tenés que innovar permanentemente. Este es un fenómeno que desde hace tiempo se ve en Bienvenidos a bordo.

Entre las propuestas del programa está la de bailar un tema a elección, y que alguien del público juzgue quien le puso más ganas. Claro, en virtud de obtener el premio, los famosos participantes tienen que subir la apuesta con cada presentación.

El camino al triunfo parte desde la elección del tema, Noelia Marzol fue por "Yo perreo sola", de Daddy Yankee, una canción que ya de por sí conlleva una importante carga de erotismo. Si a eso se le suma que la actriz de Sex Virtual, se caracteriza por dotar sus pasos por el programa de una generosa dosis de sensualidad, el resultado se veía venir.

En medio del estudio, mientras sonaba el tema, Marzol comenzó con una performance que no iba en sintonía con la minifalda que tenía puesta. Y aunque en un principio intentó que la pollera aguantara en su lugar, el ritmo hizo que esta subiera, revelando un vistoso culotte pensado para una ocasión como esa.

Minutos antes, Noelia había reconocido que la prenda se la habían prestado en vestuario, ya que no había venido preparada para afrontar la exigencia física y visual de cada uno de los juegos: "Me cambié adelante de todo el mundo pero por suerte no se vio nada".