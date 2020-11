Omar Paz tiene 62 años, es chofer y cumplió el sueño del taxi propio.

Hacía rato que en Bienvenidos a bordo no se daba ese momento de emoción, de alegría, de papelitos, cuando una vuelta de más o de menos puede cambiar la vida de una persona. Hasta el último programa de la semana, cuando Omar Paz, un chofer de 62 años y pocas palabras logró lo inesperado para todos, para todos menos para él.

"Tengo ocho nietos y tres bisnietos. Me anotó mi hija Belén, que es una chica estupenda", le contó el hombre a Guido Kaczka, nervioso pero tranquilo. ¿El juego? El mismo de siempre: lograr que la suerte acompañe durante tres ruletas.

Sin explicar por qué, Omar se arriesgó por el 30, pero no. El destino quiso que el aparato se detuviera en el 13. Contra lo que se podría pensar, errar en el primer tiro es más beneficioso que acertarlo, ya que abre tres posibilidades. En el caso del participante: el 12, el 14 o el casillero correspondiente a uno de los sponsors del programa.

Y sí, se dio nomás, varios giros frenaron la ruleta en el 12. Omar seguía en carrera, y recién ahí pudo resumir en una oración: "Hoy me lo llevo. Es mi sueño". Mientras tanto, y para aflojar los nervios, que para entonces ya crecían en ambos lados de la pantalla, el taxista habló de su esposa Liliana: "Una mujer estupenda como persona, muy amable", de su jornada laboral: "trabajo 13 horas por día", y de su condición de chofer: "Con el marido de la dueña somos muy amigos, pero no hay que confundir el negocio con la amistad".

Minutos antes de terminar el programa llegó el momento. Un último giro y dos opciones: el número 11 para seguir la escalera descendente, o el casillero que replica los colores negros y amarillos del auto. Y ahí sí, la suerte, el destino, o como quiera llamarse frenó el giro en el casillero de color, y Omar Paz pegó un salto de alegría. El auto era de él, así como también el sueño de trabajar por su cuenta: "Voy a poder dejar de ser chofer. Quiero darle las gracias a mi señora y a mis hijos que me dijeron que me lo llevaba. Un beso para ellos", cerró con la misma austeridad y simpleza del comienzo, pero con los ojos vidriosos de emoción, el aplauso de todos y una felicidad que no cabía en él.