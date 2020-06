Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 02:01

La pregunta de Bienvenidos a bordo que daba pie a una nueva jornada de "Verdadero o falso" para la gente del público era: "¿Qué tipo de animales son los sapos y las ranas? ¿Anfibios o reptiles?". Nada con demasiada complicación, ni en su formulación ni en su respuesta.

Sin embargo Guido Kaczka , en otro de esos momentos donde la imaginación lo traslada a lugares y conclusiones insólitas, comenzó a disertar sobre el tema: "A mí me hacían una historia con el sapo. Me había quedado la idea de que meaban por el ojo . Con el tiempo, yo lo miro y pienso que me va a sacar un chorro por ahí. Pero, ¿por dónde orinan los sapos?", preguntó sumamente preocupado.

"A mí primo le pasó, que un sapo le hizo pis en los ojos" sumó Noelia Marzol, invitada al programa, para acompañarlo en su dilema. "¿Y se quedó ciego?" le retrucó inmediatamente y muy interesado, Guido. "No para siempre, pero un ratito. Es un arma de defensa, tampoco es que te va a matar", cerró la bailarina con irónica conmiseración.

La charla derivó en mitos populares, mientras el pobre participante esperaba con la mirada perdida, saber si su respuesta era correcta o no, para poder seguir adelante en el juego.