La historia de Pancho, el concursante que hizo emocionar hasta las lágrimas a Guido Kaczka

No es la primera vez -ni seguro la última- que un participante de Buenas noches, familia (eltrece) hace emocionar hasta las lágrimas a Guido Kaczka; y esto fue lo que ocurrió con Pancho, un hombre sin piernas ni brazos que no solo sorprendió este martes con su performance sino también con su fuerte historia.

Pancho conmovió al público y recibió una alta cifra para colaborar con el hogar que lo acogió (Foto: Captura TV)

El concursante, que nació sin sus extremidades, se anotó al ciclo de entretenimiento para recaudar fondos para Capitán Bermúdez, el hogar que lo acogió cuando su familia biológica lo abandonó. Se trata de un refugio que le dio a una madre y tía de corazón, y que actualmente alberga a 50 personas.

Pancho nació sin extremidades y fue abandonado por su familia biológica (Foto: Captura TV)

Antes de comenzar, Pancho le pidió al conductor si podía ingresar al estudio Beto, su amigo y compañero del hogar, a quien le dedicó un tema. “Yo le escribí una canción a un hermano que siempre me ayuda, me empuja y todo. Se llama Canción para Beto”, adelantó.

El momento en el que Pancho le dedicó una canción a su amigo Beto (Foto: Captura TV)

En un ambiente cargado de emoción, Pancho comenzó a entonar los primeros versos junto a la armónica y el sonido de las cuerdas de la guitarra que lo acompañó.

“Veo sus ojos, los míos. Siento en sus piernas mis pies. Me entiende cuando lo miro y sé muy bien qué va a hacer. Nunca le haría daño a nadie. Pregunta cuándo y por qué. Y cuando alguien me molesta, siempre a mi lado está él. Aunque yo a veces lo rete, más es lo que estamos bien. Siempre empujando mi vida. Gracias, Beto, por nacer”, cantó.

Cuando terminó, los aplausos inundaron el estudio y Guido, con la voz entrecortada, elogió la letra y el mensaje que transmitió. “Sos un fenómeno”, le comentó. Luego le manifestó que aquella composición merecería ser enseñada en las escuelas. Pancho además mostró orgulloso el tatuaje que lleva en una de sus extremidades: “Para qué quiero pies, si tengo alas”, dice la frase.

El desenlace de la noche trajo consigo una justa retribución: el Hogar de Capitán Bermúdez se alzó con 72 millones de pesos, fruto de la brillante actuación y del corazón noble de Pancho.

Hace unas semanas, el relato de un joven sobre el trágico final de sus padres en plena pandemia por Covid-19 también conmocionó a Kaczka, tanto que el presentador aseguró: “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó por su historia de vida. “Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia”, relató el participante.

Un participante compartió el trágico final de sus padres en la pandemia y Guido Kaczka no pudo contener las lágrimas

En ese sentido, recordó que no pudo despedirlos. “Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos”, dijo y mencionó que le hizo una promesa a su padre. “Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”, concluyó.