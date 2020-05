Bienvenidos a bordo: el tenso cruce entre Nati Jota y un taxista "fanfarrón"

La influencer protagonizó un tenso momento en vivo con un taxista que participó del programa de Guido Kaczka Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Nati Jota protagonizó un tenso cruce con un taxista que participó del programa de Guido Kaczka , Bienvenidos a Bordo . El conductor le hizo varias preguntas sobre su vida al participante y la influencer puso varias caras de incomodidad. Luego tomó la palabra y le dijo al hombre: "A mí no me parece que hables así de tu mujer".

Desde hace algunas semanas Kaczka modificó ciertos segmentos de su programa debido a la pandemia de coronavirus para respetar las medidas de distanciamiento social y una de las últimas incorporaciones fueron los taxistas. Cada participante espera en su auto hasta que los llaman para entrar al estudio por el estacionamiento. Luego cada uno tiene su chance de para hacer el intento de sacar el lingote plateado o el lingote dorado de la caja de cristal.

En esta ocasión un taxista se presentó como un "tipo con mucha facha", y el locutor del programa lo catalogó como un "fanfarrón". Luego, Kaczka le preguntó si estaba en pareja, y el participante asintió. Fue la siguiente pregunta la que detonó el clima de tensión: "¿Y qué es lo que más te gusta de tu mujer?". " Cuando se enoja ", contestó el hombre.

"¿Por qué te gusta que se enoje?", repreguntó el conductor. "No sé, porque vive enojada conmigo", dijo el participante. Fue en ese momento que Jota interrumpió y expresó: "Por algo debe ser que tu mujer se enoja con vos. No me parece que te jactes de eso como algo bueno". El taxista, lejos de bajar la guardia, le respondió: "Sí, claro, decímelo a mí".

La influencer que tiene un millón y medio de seguidores en Instagram volvió a retrucar: " Parece como que disfrutara que la señora se enoje , eso es cualquiera. No está bien". El conductor se sinceró y acotó: "La verdad es que tengo un poco de miedo", y luego trató de cambiar el tema.

El hombre contó que tiene seis hijos y aseguró: "Yo los hago de a dos, ¿viste? Tengo mellizas y mellizos", y volvió a alardear: "Che, ¿cuál de los lingotes saco?". Mientras tanto, de fondo se escuchaban expresiones de indignación de Jota. Finalmente el taxista logró sacar el lingote plateado y se fue del estudio festejando su logro.