Cambios y más cambios: eltrece quiere al Pollo Álvarez a la tarde y pondría a Fabián Doman en Nosotros a la mañana

Luego de los rumores que corrieron en las últimas semanas, LA NACION pudo confirmar que Joaquín “El Pollo” Álvarez se despide en los próximos días de Nosotros a la mañana , programa en el que ya lleva cuatro años en la conducción. La idea de eltrece y la productora Kuarzo –quien está detrás del armado de este magazine matutino desde su debut hace 9 años- es mantener el formato y el panel, pero con un nuevo conductor, que no sería otro que Fabián Doman , quien tiempo atrás fue el dueño de este espacio.

Pero recapitulemos: ¿por qué Álvarez deja Nosotros a la mañana? Según diferentes fuentes, fue el mismo canal quien le pidió al conductor ver la posibilidad de alejarse del horario matutino [algo que sucedería el viernes próximo] para sumarse a una nueva propuesta de la grilla de la tarde, que incluiría a Leandro “El Chino” Leunis y que ocuparía el horario de 17 a 18.30, franja que actualmente es de Bienvenidos a bordo y Los desconocidos de siempre. Esta movida, claramente, dejaría a algún programa fuera de pantalla aunque aún no se sabe cuál, ya que también podría despedirse el ciclo de Lali González, ¿De qué signo sos?, que va de 15.45 a 16.45 y así se reacomodaría toda la grilla vespertina. Estas son horas de definiciones y de ajustes, eltrece tiene muchos problemas en su grilla de programación, pero sus tardes son desde hace mucho tiempo un dolor de cabeza y un frente de difícil solución.

Recordemos también que hace poco se sumó a las propuestas del canal la competencia gastronómica Pasaplatos, conducida por Carina Zampini, que logró levantar algo los números, pero con el correr de los días perdió impulso. De todas maneras, también están preparando otro plato fuerte para este horario que es el regreso de Darío Barassi y su nuevo programa, Ahora caigo. Pero antes verán la luz unos envíos especiales de Pasaplatos, conducidos en este caso por Paula Chaves, que buscarán subir la temperatura de las tardes del canal mientras Barassi termina de aceitar su programa de entretenimientos.

El camino del Pollo Álvarez al frente de Nosotros a la mañana fue sinuoso: comenzó en mayo de 2019 y en abril de 2021 se despidió de la pantalla para darle espacio a otro programa, Lo de Mariana. Pero lo que no sabía es que no estaba dicha la última palabra porque el ciclo de Mariana Fabbiani no funcionó cómo se esperaba y apenas unos meses después de su estreno cerraba su ciclo. De esta manera, en julio de ese mismo año, Álvarez volvía a ponerse al frente del suyo como si nada hubiera pasado.

¿Doman otra vez en Nosotros a la mañana?

El nombre de Fabián Doman suena fuerte para sumarse a la grilla de eltrece PATRICIO PIDAL/AFV

Como reemplazo del Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana suena fuerte el nombre de Fabián Doman, quien en realidad lo condujo originalmente entre 2014 a 2019, año que se alejó de la pantalla de eltrece para ponerse al frente de Intratables en América.

Recordemos que Doman condujo el ciclo de debate político hasta 2021, fecha en la que decidió dar un paso al costado de los medios para asumir como director de Relaciones Institucionales de la empresa eléctrica EDENOR. Luego sorprendió en noviembre de ese mismo año al desvincularse de la compañía y en febrero de 2022, reapareció en la televisión al frente de Momento D, en las tardes de eltrece. Y este ciclo lo cerró en noviembre del año pasado. Su nombre también estuvo en boca de todos este año cuando sorpresivamente renunció a la presidencia de Independiente, que había ganado en octubre de 2022.

Si bien Momento D nunca logró adueñarse de las tardes y tuvo rating dispar, Doman es una figura convocante y sabe de su métier como conductor. Además, claro, que Nosotros a la mañana (que se supo llamar Nosotros al mediodía) nació con él, así que no fue difícil para el canal y la productora sumar su nombre entre los candidatos naturales a reemplazar al Pollo Álvarez.

