Darío Barassi se prepara para volver a la televisión con un nuevo programa: ¡Ahora caigo!

escuchar

Luego de su emotiva despedida en enero de 100 argentinos dicen, el programa con el que se lució como un descontracturado conductor, Darío Barassi vuelve a la pantalla de eltrece con otro ciclo producido por Boxfish, titulado ¡Ahora caigo! Según pudo saber LA NACION, el ciclo se filmará en Estudio Baires y el canal está contemplando su debut en las primeras semanas de mayo .

La idea es que este nuevo ciclo ocupe el horario que dejará vacante Canta conmigo ahora, por lo que se transmitirá antes de Telenoche, de 18.30 a 20, un horario familiar para el conductor. Mientras se ultiman los detalles, la convocatoria para el programa ya está abierta .

Darío Barassi vuelve a la pantalla de eltrece Santiago Cichero/AFV

El formato ¡Ahora caigo! es de origen israelí, pero fue aggiornado por la señal española, Antena 3, con la conducción de Arturo Valls, y se convirtió en un verdadero fenómeno, con 10 temporadas emitidas desde julio de 2011 a agosto de 2021. En cuanto al leitmotiv del ciclo, este fue mutando, pero se conservaron las pruebas de conocimiento y el toque humorístico que aporta el clímax del envío en el que el participante ganador ve caer a su oponente. Así, Barassi vuelve a una clase de formato que le permite explorar nuevamente ese ida y vuelta picante con los concursantes que se convirtió en su marca registrada en 100 argentinos dicen, programa por el que fue nominado al premio Martin Fierro como revelación de la pantalla chica.

Cómo queda la grilla con el estreno de ¡Ahora caigo!

Darío Barassi y Juan Gil Navarro en el primer capítulo de ATAV 2 Prensa El Trece

En cuanto a la grilla de eltrece, por ahora no habrá demasiadas modificaciones, ¡Ahora caigo! tomará el horario de Canta conmigo ahora, seguido por Telenoche a las 20, Los 8 escalones de los tres millones , a cargo de Guido Kaczka, que se seguirá emitiendo a partir de las 21.15, y los episodios de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza comenzarán a las 22.45.

De esta forma, Barassi aportará humor y dinamismo con un ciclo fresco previo a las noticias. Recordemos que el conductor y actor formó parte de los primeros capítulos de ATAV 2, con el rol del capocómico Ricardo Hills, quien tiene un fuerte enfrentamiento con su hermano, por lo que se aleja de la obra de teatro de revista que estaban realizando en conjunto.

La emotiva despedida del conductor de 100 argentinos dicen

Darío Barassi se despidió de 100 Argentinos Dicen con un emotivo mensaje: “Me cambiaste la vida”

A comienzos de este año, Barassi se despidió de 100 argentinos dicen con una dedicatoria muy sentida. Mediante un posteo en su cuenta oficial de Instagram, hizo público el amor y el agradecimiento que siempre le tuvo programa. “Me cambiaste la vida”, dijo y prosiguió: “Me hiciste descubrir una nueva vocación, un nuevo oficio, un grupo humano único, un equipo distinto, una familia televisiva. Me acercaste a la gente, me diste popularidad, premios, o al menos nominaciones”. A modo de repaso por lo que fue su trayectoria, el conductor destacó el buen trato del canal.

“Me permitiste conocer gente como los Slapo, Mavira, Nikita... Risa chanchito... Nada, toda la plata, y miles de personajes entrañables más. Me hiciste meme y trending topic. En fin, te voy a extrañar. Mucho te voy a extrañar. Eterno será este programa en mi vida. Eterno su recuerdo y su gente. Todo mi cuerpo está lleno de agradecimiento y emoción”, escribió Barassi y concluyó: “Yo solo buscaba entretener y creo que lo logramos. Se cierra un ciclo. Nadie lo terminó, se cerró solo. Fue natural y lógico su final. Te abrazo 100 argentinos dicen y vos también me abrazás. Te suelto y vos también me soltás. ¡Vamos siempre por más!”.

Las peculiares exigencias de Darío Barassi en 100 argentinos dicen (eltrece)

En tanto, en la última emisión del programa, el conductor tampoco pudo disimilar su emoción: “Chicos, estoy sensible. Yo no soy bueno para expresar emociones, pero estoy absolutamente feliz por todo lo que significó Argentinos... en mi vida (...) Siento que le di todo lo que tenía para darle a este formato. Dejé mi tiempo, mi cabeza, mi corazón, mi energía... todo lo dejé en este programa. Y el programa me dio un equipo, amigos, un oficio, que es la conducción. Es un ciclo que cierra perfecto y hay que ponerle un moño”, expresó.

Luego, convocó a todos sus compañeros y realizadores de 100 argentinos dicen para presentarlos ante las cámaras, a los que denominó “Barássitos” en tono humorístico, y como parte de esos incontables guiños que tenía con el espectador del ciclo. Barassi le puso su sello al programa -inspirado en el concurso estadounidense Family Feud, creado por Mark Goodson-, generó memes en las redes, videos que se viralizaron, y se puso a la audiencia en el bolsillo, tanto así que cuando estuvo de vacaciones no hubo reemplazo que pudiera satisfacer al fiel público que pedía su regreso.

Realizadores de 100 Argentinos Dicen junto a Darío Barassi en el cierre del programa (Fuente: Instagram/@dariobarassi)

Las pruebas estaban a la vista: la ausencia de Barassi afectaba directamente las mediciones de rating, por lo cual el canal se ocupó de tener el programa satelital 100 argentinos dicen: Especial famosos, y un compilado de lo mejor del ciclo para un segmento del noticiero matutino. En síntesis: Barassi estaba en todos lados y ahora vuelve al canal donde se consagró en su rol de conductor.

LA NACION