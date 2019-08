La tercera parte de la saga se emitió este viernes en los Estados Unidos

La noticia de su muerte sorprendió a todos. Con apenas 20 años, la estrella de Disney, Carmeron Boyce falleció en su casa de Los Ángeles de manera repentina, mientras dormía. En ese momento, la empresa de entretenimientos decidió cancelar la alfombra roja y el estreno de la película Descendientes 3, que lo tiene como protagonista.

Luego de que la autopsia arrojara que Cameron murió como producto de una convulsión, este viernes Disney emitió finalmente la tercera entrega de la saga en los Estados Unidos y dedicó el estreno a la joven estrella: "El estreno de esta noche de Los Descendientes 3 está dedicado a Cameron Boyce y es una celebración de su talento y de la alegría que trajo al mundo. Siempre estarás en nuestros corazones, Cameron".

En el video que la empresa compartió en sus redes sociales puede verse al actor desde sus comienzos, cuando interpretaba a Luke en Jessie. Debby Ryan, la protagonista de la serie que se emitió entre 2011 y 2015 también le dedica unas palabras. Luego, se suceden imágenes y escenas del actor en aquel programa y en la saga de películas con las que se convirtió en estrella.

En el día del estreno de la tercera parte de Los Descendientes, sus tres compañeros de elenco también utilizaron las redes sociales para recordarlo. Dove Cameron, que sigue manteniendo en su foto de perfil una imagen en la que se la ve junto a su amigo, también compartió un clip del rodaje y escribió: "Amo mucho a esta familia. Siempre seremos una familia".

"Querido Cameron, esto es para vos", escribió Sofia Carson, y compartió también un video en el que se ve al director Kenny Ortega, durante una jornada de filmación, presentando a los protagonistas de la saga, mientras ellos se abrazan.

"Aún no es menos doloroso escuchar tu nombre o ver tu cara, 'Pecas'. Lo que me dijiste en nuestro último día de filmación para hacerme reír tanto en medio del llanto siempre será nuestro secreto. No puedo creer que se estrene mañana por la noche. Te amaré por siempre. Esta película te pertenece a vos", escribió China McClain.

"Mañana es el día. No hay suficientes maneras de decir gracias, que estén a la altura de la cantidad de amor que nos han mostrado a todos y a nuestras películas. Mañana será un día emotivo para muchos de ustedes y eso está bien. Gracias por todo el amor que has compartido y continúan compartiendo. Gracias", fue el mensaje que compartió Booboo Stewart.

En América latina, el estreno de la tercera parte de la saga en la que Mal, Evie, Jay y Carlos regresan a la Isla de los Perdidos para celebrar el día de los Jóvenes Villanos está previsto para el 9 de agosto.