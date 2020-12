Cantando 2020: tras los agresivos mensajes de Santiago Socino, Claribel Medina pidió la regulación de Twitter

No fue una semana tranquila para Claribel Medina. Luego de haber dejado fuera de concurso a Lucas Spadafora en el duelo telefónico, la actriz se enteró que su coach había decidido abandonar Cantando 2020. Y como si fuera poco, salieron a la luz viejos tuits del rugbier Santiago Socino en los que la insultaba y le deseaba la muerte.

Este miércoles, la actriz se presentó en el programa de eltrece junto a su hija Agostina Alarcón y se refirió a todos estos hechos. En principio, desmintiendo los rumores que indicaban que la renuncia de Pablo Vanella tuvieran que ver con roces entre ellos, Claribel explicó: "Necesitaba irse. Le salieron muchos espectáculos en diciembre y él es un artista, es cantante. Le mandamos un beso porque es un amigo".

Luego, se refirió a los agresivos mensajes de Socino: "No sé por qué se metió conmigo, porque no lo conozco. En su momento no leí esos tuits porque no me arrobó. Cuando me enteré, todos me decían que debía denunciarlo, pero vi que eran mensajes de 2011 y 2012 y me tranquilicé. Sin embargo, después pensé que el frente era yo, pero podría haber sido otra persona, incluso un niño. Por eso, Twitter debe estar legislado, debe haber una cara visible y una identidad verdadera detrás de los mensajes que se escriben".

Con respecto al pedido de disculpas del ex Puma, indicó: "Él me escribió personalmente para disculparse y me envió varios mensajes por Instagram. Y le creí las disculpas. Dice que no tiene explicación lo que hizo, que no lo puede creer. Estas cosas hay que cerrrarlas, por eso le dije que hay que hablar en los clubes con todos los jóvenes y explicarles que esas cosas no están bien. Creo que tiene que explicarle más profundamente eso a su entorno. He recibido muchos insultos también por mi enfermedad, pero en ese caso no siento que me hieren".

Luego, madre e hija se atuvieron a la consigna de esta ronda de música de películas y brindaron una versión de "Cuenta conmigo".

Nacha Guevara (7) fue la primera en dar su devolución: "Estuvo bien. Hubo unas desafinaciones a la entrada, pero después se acomodó. En estos ritmos, a Claribel la ayuda mucho el Caribe. Es muy agradable, eso viene con ella. Agostina también estuvo muy bien, pero más durita. ¡Es la parte del papá, qué le vas a hacer! Estuvo bien, pero la semana anterior eligieron un tema similar rítmicamente. Traten elegir otro tipo de canciones para que no nos aburramos".

"Ustedes son dos personas que me caen bien y me gusta mucho lo que dicen y la energía que tienen. Claribel estuviste desafinada la primera parte. Agos, te noté más segura toda la canción, pero no fue llamativo ni visual ni musicalmente. Hay que darle una vuelta de rosca. No me gustó, chicas. Perdón", agregó Karina "La Princesita" (4).

"Detalles más, detalles menos, para mí estuvieron bien, mejor que en otras oportunidades. La canción es todo, por eso deberían elegirlas mejor. Yo las vi poniéndole garra para que fluya y todo salga bien. Hubo detalles, pero fue mejor que casi todas las veces que las escuché", señaló, a su vez, Oscar. Mediavilla (8).

Por último, la dueña del voto secreto, Moria Casán, expresó: "Es un placer verlas. Esta pareja es una de las posibles finalistas del concurso, porque las vamos a descubriendo a ambas desde otro lugar y hay mucha verdad en ustedes. Estaba segura de que iban a ganar el duelo. Esta canción es una de mis predilectas. Me la subieron a morir. Brillante".

