Cantando 2020: Agustín "Cachete" Sierra es el ganador del certamen

Cachete se consagró ganador en el Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2021 • 00:52

Poco después de las 22:30, comenzó la última emisión del Cantando 2020. Ángel de Brito y Laurita Fernández entraron al estudio del certamen, y dieron por comenzada la esperada final del reality musical. Luego de presentar al jurado, integrado por Nacha Guevara, Karina "La Princesita" Tejeda, Oscar Mediavilla y Moria Casán, les dieron la bienvenida a los finalistas. Y de esa manera, entre aplausos, llegaron Agustín "Cachete" Sierra y su compañera Inbal Comedí, junto a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

Con mucha emoción, Cachete fue el primero en tomar la palabra: "Hoy fue un día muy intenso, de mucho ensayo desde las once de la mañana. Y es una alegría inmensa. Estoy muy feliz, contento de estar compartiendo esta final con esta gente. No vinimos a competir, vinimos a tratar de mejorar todo lo que se pueda, y eso nos llevó a estar hoy acá, con estos dos cantantes de la ostia. Y hoy es el último día que vivimos todos en familia, este gran certamen".

Con los ojos llenos de lágrimas, luego fue Ángela quien expresó su emoción: "Es muy fuerte. Mucho trabajo para llegar hasta esta instancia. Llevamos siete meses acá adentro, y hoy termina un ciclo que vamos a extrañar mucho".

Los números musicales

Con todo listo, fueron Agustín e Inbal los responsables de romper el hielo con "Satisfaction", seguidos por Ángela y Brian que interpretaron "Solo otra vez". En la devolución, cada uno de los miembros del jurado se limitó a votar a una de las parejas, y de esa manera la segunda fue la que se llevó el primer punto de la noche.

A continuación, Ángel presentó un clip con muchos amigos y amistades de Inbal y Agustín, y él no pudo contener sus lágrimas con la imagen de su hermana y sobrina desde Nueva Zelanda: "Estoy acompañado, y rodeado de gente muy buena, y esto es para ellos. Sé que mi mamá está disfrutando más que nadie verme acá, y ella está muy feliz y contenta. Esto es para mi vieja". Dicho eso, la pareja se metió de lleno en "Vamos las bandas".

Luego llegó el turno de los saludos a Brian y Ángela, y nuevamente los participantes no pudieron evitar conmoverse, y así cantaron "Me engañaste". Pero el número no salió como lo esperaban, y entre risas Lanzelotta aseguró: "Mucha letra, muchos nervios, mucha emoción, no es justificación, pero estamos con un montón de cosas en la cabeza". Por su parte, Ángela se divirtió pidiéndoles "disculpas" a los Pimpinela.

En la segunda votación, Nacha opinó que de las interpretación de Ángela y Brian, esa "no fue la mejor", pero sin embargo los votó. Karina coincidió en esa apreciación, y destacó que todo fue "como un griterío", pero también los votó. Oscar destacó: "Las dos parejas lo hicieron mal, se esmeraron para que saliera mal, unos para gritar, y otros para desafinar", y votó a la dos, mientras que en el cierre Moria apostó por Cachete.

La noche entró en el tercer número de la gala, en el que Sierra e Inbal hicieron "La última lágrima", y Ángela y Brian "I Will Always Love You". En esa votación, Nacha solo dijo: "No hay duda", y votó a Leiva. Karina notó desafinaciones en Brian, y por eso votó a la pareja uno. Mediavilla opinó que "estuvo raro todo", pero votó a Ángela, mientras que Moria concluyó apostando por Cachete.

Finalmente, Sierra le dio final a su serie de interpretaciones con "El Rock del gato", y después comentó: "Mucha adrenalina, no pude manejar los nervios. El que no arriesga no se equivoca, y nosotros nos arriesgamos y mucho, y estoy muy feliz de haber terminado con este tema. Yo estoy muy contento con lo que hicimos".

En la vereda opuesta, Ángela y Brian se despidieron entonando "Corazón partido". En la devolución, Nacha dijo que esa pareja "siempre estuvo en un nivel altísimo, pero que la noche de la final no fue la mejor", y se decantó por ellos. "La Princesita" dijo: "El sentimiento de Ángela ayudó a decidirme". Mientras que Oscar se sumó al mismo voto. Por último, Moria comentó que vio a Ángela y a Brian "pasados de emoción", y volvió a votar a Cachete.

Noticia en desarrollo...

Conforme a los criterios de Más información