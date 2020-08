Agustín destacó que ante todo es actor, y no influencer Crédito: Jorge Luengo

Uno de los últimos participantes en llegar al ritmo de la cumbia fue Agustín "Cachete" Sierra, que se presentó junto a Inbal Comedi y con ella interpretó "Bombón asesino". Pero antes de comenzar su número, Ángel de Brito le preguntó por qué le había molestado que lo llamara influencer, y el actor le respondió: "No me calenté, dije lo que pensaba. Me molesta que antes de decirme actor me digas influencer. Si llegamos a influenciar a la gente, es porque vengo de hacer cosas como actor".

El conductor del ciclo le aclaró que la intención del comentario no fue peyorativa, pero Cachete aclaró: "Soy actor desde los ocho años y hay mucha trayectoria, gracias a Dios". De ese modo, se dio por concluido el ida y vuelta, y dio inicio la canción.

Al momento de la devolución, Nacha Guevara aclaró que no se aburrió, pero dijo: "Necesitábamos ver algo que nos entusiasme. Chicos, no me gustó mucho, perdón" (voto secreto). Karina "La Princesita" Tejeda, por su parte, adoptó otra posición: "Estuvo afinado, estuvo bien, a mí me gustó. Antes te notaba más estructurado, pero ahora te noté como si estuviera entre sus amigos. Para mí estuvo correcto, estuvo bien" (7).

En su turno, Pepe Cibrián Campoy destacó que Cachete era un profesional, pero aclaró: "Como actor, cantó muy correcto. También hiciste muy bien la coreografía, pero la mirada iba hacia vos, no sé qué pasó, fue como una especie de pesadilla grata. Entonces siento que no me movilizó nada, fue correcto" (5).

En último lugar, Moria Casán denunció que le robaron el cetro, y confesó que al número "le faltó" (4). De ese modo, la pareja quedó en zona de riesgo.