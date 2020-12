Cantando 2020: al ritmo de Footlose, Flor Torrente dividió al jurado

Flor Torrente homenajeó el film de Kevin Bacon Crédito: Prensa LaFlia

1 de diciembre de 2020 • 01:23

Con un look homenaje al clásico film Footlose, Flor Torrente llegó a la pista del Cantando 2020 y entregó un musical que generó opiniones encontradas. Al momento de saludarla, Ángel de Brito le preguntó por qué habían elegido ese musical, y Flor confesó: "Me gusta mucho la película y la canción". Y dicho eso, comenzó el número junto a su habitual compañero, Michel Hersch.

En la devolución, Nacha Guevara aseguró que eran "la pareja más elegante del certamen", pero agregó: "Menos es más. Hubo demasiado. Valoro mucho de los dos que siempre van por más, eso está perfecto, pero cuando hay tan poco tiempo, hay que hacer lo que uno puede hacer bien. Flor, si vas a bailar hay una regla de oro que son los pies, ojo con eso, trabajalo. No me gustó mucho, pero me da pena, porque me gustan mucho los dos" (6).

Karina "La Princesita" Tejeda dijo que el número le gustó: "Fue bien acompañado, tanto por los bailarines, y lo que ustedes hicieron estuvo buenísimo. Les doy un punto más por el show" (10).

Por su parte, Oscar Mediavilla los felicitó, y expresó: "Son una pareja que arriesga, que juega, que siempre presenta cosas elegantes, aunque comparto parte de lo que dice Nacha" (8). En último lugar, Moria Casán comparó a Flor con Audrey Hepburn, y concluyó: "Sos etérea, sos divina, pero en este caso sentí dolor en las orejas, estuvieron regular" (voto secreto). De ese modo, del diez de Karina al reclamo de Moria, Flor dejó nuevamente su huella en la pista del certamen.

