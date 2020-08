Ángela Leiva y Brian Lanzelotta Crédito: Prensa LaFlia

El ritmo de cumbia sigue adelante en el Cantado 2020, y llegó el turno de una dupla que es referente de ese ritmo, se trata de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Ambos entraron al piso del programa y, luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, contaron que el tema a interpretar es "Fuera", de Karina "La Princesita" Tejeda.

Ambos dijeron que la canción se la designó la producción, y que no fue de su elección, y Brian agregó: "Esperamos que quede bonito". Por su parte, Karina contó que aunque el tema fuera de su autoría, no iba a ser más exigente de lo habitual. Pero uno de los momentos más importantes de la gala sucedió cuando Ángela cantó un fragmento de "Te quiero" junto a Nacha Guevara.

Luego de la canción, y al momento de puntuar, Nacha consideró que vocalmente "estuvieron bien", pero agregó: "¿No pueden moverse también? Eso no pasó, cantaban quietos. Chicos, hagan las dos cosas al mismo tiempo. Bailen y canten al mismo tiempo, porque eso da mucha alegría y ustedes pueden hacerlo" (voto secreto). A continuación, Pepe Cibrián Campoy confesó que suele estar de acuerdo con Nacha, pero esta vez quiso agregar: "Yo no entiendo de cumbia, pero lo siento o no lo siento. En lo personal yo sentí que faltaba el espíritu carnavalesco y los fuegos artificiales. Y Ángela en un momento desentonaste" (8).

En su turno, Moria Casán se mostró en desacuerdo con Nacha y Pepe, porque no le interesa la cosa académica ya que se "torra", a lo que Nacha respondió: "Hay que saber para dar una Masterclass", y Moria le respondió que ella le enseñó varias cosas en la vida. Finalizada la breve discusión, Moria dijo que el look estaba "modernizado", y observó que esta vez le gustó más Brian: "Empezaste con una cosa melodiosa, después te fuiste un poquito, pero no me gustó cómo bailaban, y Ángela no quiero que te encorsetes" (7).

En último lugar, Karina aclaró que le da igual que sea su tema o no, y dijo: "Esperé que me vuele la cabeza, por ahí no pasó pero sí me gustó mucho. Me hubiese gustado que el estribillo lo empiece Ángela, igual es algo mínimo, si se equivocaban en la cumbia hubiese sido un bajón" (9).