Que el pulso de los programas no solamente lo da el rating, sino también las redes sociales, a esta altura es una verdad incuestionable. Y más cuando se trata de una final como la del Cantando 2020 que se vivió el viernes.

Más allá de los fans incondicionales de uno u otro equipo, los seguidores del programa (especialmente los de Cachete Sierra) no dejaron pasar ningún detalle de lo visto en pantalla, y se ensañaron especialmente con Nacha Guevara.

Y es que desde el día anterior había quedado instalado en el terreno virtual que la jurado no estaba nada contenta con que el exCasi Ángeles disputara la final. Enamorada del talento artístico, Guevara hubiera preferido emocionarse con cantantes dotados, más que con ídolos mediáticos.

Partiendo de esa base, en Twitter no le dejaron pasar ni una de las caras (que parecían de disgusto) cada vez que Agustín y su compañera Inbal Comedi copaban el escenario. Algunos con indignación: "Lo que más me dolió de hoy fue ver cómo quisieron bajar a Cachete todo el programa, como Nacha le muestra mala onda y cero respeto, miles de palos en la rueda le quisieron poner, y la verdad que contra eso: SI SE PUDO!!!", y otros con una batería de memes.

Tampoco se salvaron del escarnio Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. No quedó claro si fueron los nervios, el exceso de confianza o la falta de ensayo, pero la pareja no pegó una al momento de interpretar "Me enganchaste", el clásico de Pimpinela.

Nuevamente, Twitter pidió la palabra y se divirtió un buen rato con el pifie, al mismo tiempo que ponían sobre la balanza que Sierra, con muchas más preocupaciones e inseguridades, entregó cuatro presentaciones vocalmente limitadas pero impecables.

Cómo será que hasta el dúo Pimpinela salió a calmar las aguas, y también vía Twitter le mandó un mensaje a la pareja: "Nosotros también nos olvidamos siempre la letra!! Los admiramos! #Cantando2020".

