Cantando 2020: Cachete Sierra dejó afuera a Lizardo Ponce

Lizardo es el nuevo eliminado del Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

La noche del viernes dejó afuera a una de los grandes favoritos del Cantando 2020, no por su talento par el canto, sino por su popularidad en redes. Lizardo Ponce se convirtió en el nuevo eliminado, en un duelo telefónico muy ajustado, según lo revelaron Laurita Fernández y Ángel de Brito.

La emisión comenzó con la lectura del voto secreto, a cargo de Nacha Guevara. Como es habitual, los participantes de menor puntaje se encontraban en el estudio en caso de tener que ir al duelo. Y en esa instancia, quienes quedaron fueron Agustín "Cachete" Sierra, Charlotte Caniggia, Lizardo Ponce y Cinthia Fernández. Mientras todos se preparaban para cantar una vez más, se produjo un cruce entre Lizardo y Charlotte.

Ángel le consultó al influencer qué opinaba sobre los dichos de Caniggia, acusándolo de "acomodado", y sobre una insinuación en la que él dio a entender que la mediática tenía un pasado oscuro. Ante esas preguntas, Ponce aclaró: "Me acuerdo de momentos en los que tuve buena onda con ella. En su momento, con su ex pareja, ella me confío cosas y yo siempre le deseaba lo mejor. Y me sorprende que alguien con quien tuve tanta buena relación, diga estas cosas que no me dejan bien. Yo le tengo aprecio y me cae bien". Dicho eso, De Brito le dio la palabra a Charlotte, que solo respondió: "No tengo nada que decir. No tengo ningún pasado oscuro, tuve una mala relación y por suerte salí de eso".

En la última etapa de la emisión, Nacha anunció que salvaban en primera instancia a Caniggia "porque hubo progreso desde la vez anterior, no es que lo hayan hecho maravillosamente bien". Luego revelaron que Cinthia era la segunda elegida por el jurado para seguir en el certamen. De esa manera, Cachete y Lizardo fueron al voto telefónico. Y luego de obtener el 51 por ciento de llamados a su favor, el actor se convirtió en el ganador de la contienda.

