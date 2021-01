Nacha Guevara, junto a Dan Breitman y Flor Anca Crédito: Prensa LaFlia

Firme como uno de los granes candidatos a ganar el Cantando 2020, Dan Breitman se presentó en la noche del viernes para hacer "Mi ciudad", la canción que tantas veces interpretó Nacha Guevara. Acompañado de Flor Anca, el artista saludó a Ángel de Brito y Laurita Fernández, y no ocultó su entusiasmo.

Vestido de traje, Dan comentó: "Cambiamos el look, vamos los dos de trajecito". Más adelante, compartió su emoción por el tema elegido: "Yo se lo quiero dedicar a mi madre, que me está mirando, se llama Ana. Ella me crio con estas canciones, escuchaba mucho a Nacha Guevara cuando vivía afuera". Muy entusiasmado, comenzó a saludar a muchos de los que se encontraban en el estudio, y hasta se animó a cantarle a Fede Hoppe un fragmento de "Te quiero".

Luego de interpretar "Mi ciudad", y a la hora de puntuar, Nacha confesó que no iba a poder ser muy objetiva, porque ella "adoraba" esa canción. Y en ese momento, Laurita sugirió que la jurado diera un paso al frente, para interpretarla nuevamente junto a Dan y a Flor. De ese modo, los tres cantaron el tema ante los aplausos de todos. Francamente emocionado, Breitman confesó: "Son muchos recuerdos. Estas canciones las cantaba de chiquitito, bailaba frente al espejo. Tanto music hall en la sangre, tanta pasión por el teatro, por el show de calidad, es una gran emoción, esta noche está buenísima".

Al momento de puntuar, Nacha simplemente les puso un diez, y Karina "La Princesita" se sumó a los elogios con el mismo puntaje. Oscar Mediavilla los felicitó (voto secreto), mientras que Moria Casán concluyó que le hubiese gustado más la versión en inglés (7). Esa opinión generó evidentes risas en Nacha, que prefirió no entrar en ningún tipo de discusión.

