Cantando 2020: Carla del Huerto habló sobre su discusión con Patricio Arellano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 00:19

El martes, luego de los rumores de que no se llevan demasiado bien y de que se filtrara un video en el que se los veía discutiendo, regresaron al escenario de Cantando 2020 Patricio Arellano y Carla del Huerto.

"Estoy muy nerviosa porque sabían que me iban a preguntar. No pasó nada. Son cosas que suceden. Estoy muy contenta de estar con Pato que es un gran cantante. Yo no soy de pelearme. Solo me pelée una sola vez con un novio. Me siento mal después", explicó la cantante. Arellano, que abandonó su rol de partenaire de Laura Novoa en malos términos y fue convocado luego para reemplazar a Jey Mammon, insistió en que se llevan bien.

Si bien estaba previsto que cantaran, por falta de tiempo debieron volver el miércoles y, entonces sí, brindaron una versión de "Bella y bestia".

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8): "Linda la nota del final, Pato. Las canciones de Disney son muy lindas, pero pueden ser un pastel con crema, duraznos en almíbar, frutillas y un huevo frito arriba. Me resulta como demasiado. Hubo algo en la versión que no me gusta. La traducción no es buena, capaz si la cantaban en inglés funcionaba mejor. Ustedes lo hacen muy bien, eso está fuera de toda duda".

"Amo las canciones de Disney. No entendí la primera parte de la canción, pero por ahí fue un problema mío. Estuvo bien cantando todo el tema", señaló Karina La Princesita, la dueña del voto secreto en esta ronda.

Oscar Mediavilla (9) aportó: "Me alegro de que todo esté bien. La entrada estuvo medio temerosa porque te quedaba muy grave, Carla. En realidad, los dos cantan muy bien y los temas de Disney son muy efectivos".

Moria Casán (7), a su vez, cerró: "A mí casi nada de Disney me gusta. Me da como miedito. Pero entiendo que la Bella y la Bestia es icónica y tiene un romanticismo muy especial. Lo hicieron muy bien, pero a mí no me transmitió nada la letra, a pesar de que ustedes lo hicieron muy bien. No me mató, pero me gustó".

Conforme a los criterios de Más información