Cantando 2020: Carmen Barbieri interpretó un clásico nacional de los ochenta

17 de diciembre de 2020 • 00:35

Luego de la eliminación de su amiga Luisa Albinoni, Carmen Barbieri volvió al escenario de Cantando 2020 y le dedicó elogiosas palabras a quien ingresó al concurso como su reemplazante y terminó ganándose un lugar entre los titulares: "Luisa entró por la puerta grande y se fue por la puerta grande". Luego, la capocómica y su compañero, Mariano Zito, sorprendieron con una versión bien rockera de "Tirá para arriba", el clásico de Zas.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8): "Me gustó mucho la puesta. Estuvo muy linda la entrada, el clima, los bailarines... Mariano se lució muchísimo. Se nota que amás esto. Difícil el tema, sobre todo la primera parte. Carmen, siempre te está pasando lo mismo: empezás muy chiquito, muy abajo y cuesta entenderte. Un consejito: decilo, hablalo más. Te cuestan los comienzos y siempre están un poco graves, usá la actriz. De todos modos, estuvo muy bien".

La dueña del voto secreto, Karina "La Princesita", indicó: "Les quedó muy linda esta canción. Se nota que Mariano lo disfrutó. Coincido que quedó medio grave el principio, pero eso hizo que Carmen se luciera después. Me gustó, estuvo bien".

A su vez, Oscar Mediavilla (8) aseguró: "Arrancás tímidamente, Carmen. Coincido con Nacha. Tenés que tener más firmeza en el arranque. Apoyate en la actriz o en la cantante. Mariano jugó todas las fichas que tenía. Estuvieron bien".

"Me encanta verlos, porque vienen con buena energía, con cero conflicto. Se ve que hay piel y cariño. La señora necesitaba en este momento de su vida un compañero como Zito y eso los ayuda a potenciarse en la pista. Noto a Carmen mucho mejor de figura, su cara, su pelo... La canción me gustó mucho. Me encantó todo, lo rockearon bien", cerró Moria Casán (9).

