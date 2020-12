Charlotte Caniggia hizo una divertida versión de "Barbie Girl" Crédito: Prensa LaFlia

19 de diciembre de 2020

Con cada vez menos parejas en carrera, Charlotte Caniggia intenta afianzar su lugar y no ser eliminada. La joven llegó al piso del Cantando 2020, y rápidamente Laurita Fernández y Ángel de Brito la notaron un poco caída.

Cuando le preguntaron qué le pasaba, Charlotte respondió: "Estaba medio bajón. Creo que los hombres no se bancan a las mujeres independientes que quieren comerse el mundo, que quieren ser libres. A mí me tocan novios celosos. Los hombres no aceptan la libertad de la mujer". Y dicho eso, dio a entender que tuvo algunas fricciones con Robert, su pareja. Y cuando le preguntaron cuál era la frase que solía decirle a su novio durante las peleas, entre risas ella confesó: "¡Vos nunca me vas a dejar! ¡A mí no me deja nadie!".

Luego de presentar "Barbie Girl", Nacha Guevara opinó que ella tiene un estilo "que puede mejorar", y agregó: "Estuvo muy agradable, como comerse un chicle de frutilla, todo rosa" (7). Karina "La Princesita" Tejeda consideró que ese estilo "le quedaba bien", pero dijo que debería ajustar "un poco la afinación" (voto secreto). Oscar Mediavilla también observó que hubo serios errores de afinación (4), y Moria Casán felicitó el estilo "relajado" de Charlotte (10).

Flor Torrente y Michel Hersch tuvieron la posibilidad de deslumbrar al jurado al ritmo de "Ojos así". Nacha los felicitó y agregó con sincero entusiasmo: "Vi algo que hasta ahora no había visto, y en este momento lo agradezco muchísimo" (9). Karina opinó que ambos entregaron un gran show, y que para corregir solo hay "cositas mínimas" (voto secreto). En su turno, Mediavilla expresó que la de ellos fue "una de las mejores puestas que vi en este concurso" (10), y Moria concluyó que el show "le gustó, pero no mató" (7).

Otra de las parejas que se presentó en el Cantando 2020 fue la de Carla del Huerto, junto a Pato Arellano, que reemplazó a Jey Mammon. Ellos cantaron "Tratar de estar mejor", y Nacha expresó: "No encuentro nada que decir, está bien, pero no alcanza" (8). "La Princesita" coincidió con que Carla tiene más para dar (voto secreto), y Mediavilla les aseguró que el número estuvo "bien cantado" (8). Por su parte, Moria finalizó: "Brindaron show, y creo que dan todo lo que pueden" (10).

