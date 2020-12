Cantando 2020: Las chicanas de Nacha Guevara y Karina "La Princesita" a Pablo Ruiz tras interpretar "La pachanga" Crédito: Prensa LaFlia

Vestido y caracterizado como Pájaro Gómez de Vilma Palma e Vampiros, Pablo Ruiz salió al escenario de Cantando 2020 para brindar, junto a su compañera, Melina De Piano, una versión de "La Pachanga". Antes, a propósito del título de la canción, festejó que "ahora se puede salir, respetando la distancia social".

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue la dueña del voto secreto, Nacha Guevara: "Te gusta la pachanga, Pablo. Y se nota. Llevaste el número de la nariz todo el tiempo. Vos, mamita, bien cantado, pero le faltó cuerpo. Lo hiciste sola, no estuviste en contacto con él. De todos modos, estuvo muy bien, me gustó mucho".

"Me hiciste reír, Pablo cuando dijiste que ahora se puede salir con distancia social. ¡Antes también salías! La venís pasando bien desde hace rato", chicaneó Karina "La Princesita" (7) a Ruiz, que fue echado en su momento del concurso, cuando aparecieron fotos que lo mostraban en una fiesta clandestina, en el primer tramo de la cuarentena impuesta para frenar el avance de la pandemia de Coronavirus. Y continuó: "A mí me gustó. No me parecieron las mejores las voces que eligieron para los estribillos, pero igual estuvo bien". (7).

"Cumplieron ampliamente con los preceptos que proponen estas canciones tan profundas", comenzó, con ironía, Oscar Mediavilla. Eso despertó el descontento del conductor Angel De Brito, quien, también con ironía, lanzó: "Antes de fin de año, vamos a hacer una ronda de 'canciones del jurado'". Es que el comentario del marido de Patricia Sosa se sumó a los que realizó Nacha Guevara en sus anteriores devoluciones, en los que dejó en claro que las canciones elegidas para esta nueva ronda, que la producción denominó como "carnaval carioca", no estaban dentro de sus favoritas por su falta de profundidad.

"Cómo un pelo diferente te pone en otra actitud, Pablo. Te tenés que sacar esa cosa antigua que tenés. Hasta te parás como los chabones de antes. Me gusta como te largaste, pero Melina no te acompañó. Tiene tanto aire de solista que ni te miró, miró mucho a cámara. Tenés que ensablarte más con él. A los artistas les suele pasar, no es malo, pero a él no le suma", cerró Moria Casán (7).

