Cantando 2020: Claribel Medina y una pintoresca anécdota con Cacho Castaña y unos chicles de menta

23 de octubre de 2020 • 00:56

Curiosamente, en una nueva noche en la que los participantes de Cantando 2020 homenajearon a las ficciones de Eltrece, a Claribel Medina le tocó interpretar la cortina de una de las telenovelas que protagonizó: Por amor a vos.

En aquella ficción, la actriz personificó a la madre adoptiva del personaje de Nicolás Cabré, actual novio de la conductora, Laurita Fernández. "Lo que yo me divertí con Nico en esa novela fue una barbaridad. Quería recordar, también, a Cacho Castaña que también trabajó en la novela y ahora su alma debe estar por ahí, haciendo música allá arriba. Cacho le decía a la producción: 'A mí llámenme para grabar temprano porque yo paso de largo... Tráiganme chicles de menta, pobre Claribel'", recordó Medina, en referencia al espíritu de "atorrante" que el cantante supo convertir en sello.

Luego de escuchar la propuesta de Claribel y su hija Agostina Alarcón, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Me chocó el vestuario... ¿Ustedes no personificaban a dos encargadas de edificios? Si lo hubiesen hecho más atorrante, hubiese ayudado. Agostina está creciendo mucho, es muy rítmica y gala a gala lo está haciendo mejor. Tiene buenos genes. Claribel, tiene mucha experiencia, pero siempre hace un poquito de más. Estuvo bien, me gustó".

"Tienen la misma energía. Cuando hacen una balada no les queda tan bien, pero este tipo de música les va genial. Me gustó mucho", agregó Karina "La Princesita" (7).

"Estuvo bien, coincido con Nacha en que Agostina está creciendo mucho. Y Claribel también, pero no sé si este es el ritmo justo para ella. Las quiero a ambas y no quiero que se enojen cuando les pongo una nota baja", sumó Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de homenaje a las ficciones de eltrece.

"Me pareció loco que dijeran de baldear la vereda con esa ropa, pero las quería felicitar por la elegancia. También cuando están en el Zoom, durante las noches de sentencia. Es importante el glamour, porque eso es ser profesional. Me gustó porque tienen sangre y hambre. Nunca ponen piloto automático, no la cancherean. Son un ejemplo de profesionalismo, se ve las ganas que tienen de estar en esta pista", cerró Moria Casán (8).

