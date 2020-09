Cantando 2020: con un clásico de Rodrigo, Esmeralda Mitre entusiasmó al jurado

Esmeralda Mitre contagió de energía al ritmo de un hit de Rodrigo Crédito: Prensa LaFlia

A pesar de no tener siempre el apoyo del jurado, pero sí del público, Esmeralda Mitre sigue firme como una de las participantes más populares del Cantando 2020. Ángel de Brito y Laurita Fernández le dieron la bienvenida y ella, casi como si fuera una cábala, cantó en la previa y animó al jurado a moverse al ritmo de su interpretación.

Luego del posteo de Marcelo Tinelli, en el que admitía que ella era su concursante favorita, Ángel le preguntó cómo se sentía frente a eso, y Esmeralda respondió: "Es un honor enorme, pero me puso muy nerviosa, es mucho compromiso. Él estaba acá grabando y yo aparecí y me dijo: "vení," y naturalmente salió todo".

Más adelante, Esmeralda presentó a su sobrina Luna, que la acompañó al certamen, y aprovechando que ella es modelo, ambas improvisaron un desfile en el centro de la pista. Luego de eso, comenzó la presentación de "Ocho cuarenta", el clásico de Rodrigo que interpretó a acompañada de Nell Valenti.

A la hora de puntuar, Nacha Guevara felicitó a Nell, pero con respecto a Esmeralda hizo algunas observaciones: "Hubo desafinaciones, y estuviste fuera del ritmo". Sin embargo y por el compromiso que vio en los participantes, decidió redondear el puntaje para arriba (6). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda dijo que le pareció entretenido "el que cambiaran la letra de la canción", y destacó: "Noto un esfuerzo muy grande, hubo cositas que le dieron color que estuvieron muy buenas" (voto secreto). Lejos de pelear, como sucedió en otras instancias, Esmeralda dijo que "con Karina está todo resuelto".

En su turno, Oscar Mediavilla reconoció sentirse un poco "abombado" por el número,y expresó: "Hay un trabajo de respiración que deberías trabajar, eso te genera una falta en la afinación" (4). Por último, Moria Casán destacó que vio a Esmeralda "corporalmente relajada" y concluyó: "Me encantó cómo te moviste. Vos sos extrema, me encanta esta pareja porque dan show y dan vida, me gusta la previa, pero voy a evaluarte y te voy a poner un cinco".