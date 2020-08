Para la gala de rock nacional, Esmeralda Mitre eligió un tema de Tan Biónica. Crédito: Jorge Luengo

El rock nacional recibió a Esmeralda Mitre, una de las participantes más populares del Cantando 2020. Acompañada de Nell Valenti, ella llegó a la pista y le anunció a Ángel de Brito y Laurita Fernández que la canción elegida era "Obsesionario en La Mayor", de Tan biónica.

Al recibirla, Ángel le dijo: "Tu coach nos prometió la mejor gala", y enseguida le preguntó si Chano le había dado algún consejo al momento de presentar el tema. Esmeralda confesó que habló con el músico porque ambos son amigos desde hace tiempo, cuando compartieron un proyecto que mezclaba reality y ficción. Más adelante, Laurita le preguntó si sabía a quién iban a convocar en el trío, y Esmeralda contó que el elegido es CAE.

Antes de cantar, Esmeralda pidió tener unas palabras para Pepe Cibrián Campoy, que desde esta semana ya no es parte del jurado: "Pepe es un honor haber podido compartir un escenario con vos, y gracias a esta producción pude realmente estar con un gran artista. Pepe fue la persona que trajo el género de la comedia musical a la Argentina. Me siento muy emocionada y sé que la producción lo llora".

Después de interpretar la canción, Nacha Guevara se mostró a favor, pero con algunas reservas: "Están conectados, te vi más sincera, es por ahí. Falta un largo camino muchacha, pero es por ahí" y le puso un seis. Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda confesó "sentirse mal", y explicó por qué: "Hago fuerza para que me guste, no quiero que parezca que es personal, pero la canción tiene que quedarles cómoda a los dos", y remarcó que Nell no dio con el tono. Esmeralda se mostró disconforme con esa devolución, y eso dio pie a una intensa discusión, que culminó con ambas muy molestas. Sin más justificaciones, Karina concluyó: "Me pareció feo, no me gustó". Su nota fue un uno, pero reconoció que el puntaje había bajado más por el entredicho.

Luego fue el turno de Oscar Mediavilla que confesó: "Yo los escuché desde mi casa, y hubo días que fueron dramáticos. Este me pareció que fluyó sin demasiadas exigencias, fue una cosa más tranquila. Vi un esfuerzo por llegar a las notas. En mi caso, como no soy cantante, mi mirada es diferente a la de Karina, pero igual de valedera. A mí me parece que fluyó, pero esta canción no me gusta", cerró poniendo un tres.

En último lugar, Moria Casán dijo que Esmeralda siempre lleva "alegría", y agregó: "Ella mete una energía especial en la pista. Esto no me gustó demasiado, pero anduvo bien. Y me gusta más la previa, a mí me gusta la pareja, me gusta Esmeralda, y esta vez estuvo bien". Su voto secreto cerró la ronda de devoluciones.

Al momento de retirarse, Esmeralda terminó su noche con un mensaje: "Quiero agradecer al público que me apoya muchísimo, y quiero decirle que el rating no me hace creerme nada, todo se pierde y lo que importa es el oficio".