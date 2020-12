La producción del Cantando 2020 sorprendió a Laurita con un emotivo clip Crédito: Prensa LaFlia

Durante el viernes, el Cantando 2020 se tomó una pausa por un motivo muy especial, y fue celebrar el cumpleaños número treinta de su conductora, Laurita Fernández. Ángel de Brito pidió unos minutos y presentó un breve clip en homenaje a su compañera.

En imágenes, el compilado recorrió la carrera de Laurita, desde su debut en el Bailando por un sueño junto a Matía Alé, pasando por Combate, Despedida de soltero, Pequeños gigantes y Sugar. También aparecieron su padre, su hermana y su madre enviándole un especial saludo. De nuevo en el piso, Ángel la felicitó y le dijo: "Sos la mejor de tu generación, sos muy buena compañera, muy talentosa, y acá todo el mundo te quiere".

Por último, la homenajeada expresó: "Festejar en esta pista tiene un condimento muy especial. Gracias por la oportunidad, me siento en casa y lo vivo así. Once años. Siento que todavía tengo 19, y eso habla del cariño que les tengo a todos lo que están acá. Me encanta venir a trabajar, me dan la confianza y el lugar. Gracias".

