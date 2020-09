Cantando 2020: cómo fue el debut de Paula Trapani

Paula Trapani tuvo un debut auspicioso Crédito: Prensa LaFlia

29 de septiembre de 2020

Luego de informar que Flor Torrente había dado positivo en el test por coronavirus,Ángel de Brito y Laurita Fernández anunciaron que para reemplazarla la producción había convocado a Paula Trapani. Y, de ese modo, el lunes fue el debut de la periodista y conductora televisiva.

Acompañada del cantante Augusto Buccafusco, Trapani llegó a la pista del Cantando 2020 con mucha energía, y totalmente entregada a dar lo mejor de sí en el reality. Los conductores le preguntaron cómo fueron los días previos al debut, y ella respondió, entre risas: "Tuvimos solo dos días de ensayo. No tuvimos tiempo de ponernos nerviosos. Y esta es una hermosa oportunidad".

Ella contó que la canción elegida era "Qué tango hay que cantar", de Cacho Castaña, y explicó que la eligió porque le gustaba, la conocía y podía prepararla en poco tiempo. Luego Ángel adelantó que Trapani era buena cantante, y ella se atajó: "No quiero generar expectativas con el jurado. Yo tengo intereses múltiples, me prendo en todas, y me gusta aprender cosas nuevas. Estuve en el Patinando, y este desafío me encanta".

Con respecto a su presente amoroso, Trapani reveló: "Estoy con el papá de mi nena, son muchas idas y vueltas, nosotros somos así, y la cuarentena nos encontró bajo el mismo techo". En otro momento de la previa, hubo un canto improvisado cuando Milena, hija de la conductora y quien estaba en el estudio, se animó a un dueto con su madre interpretando un fragmento de "Aprender a volar", la canción popularizada por Patricia Sosa.

En la devolución, Nacha Guevara les dijo: "Buen debut", y agregó: "Paula, tenés linda voz, sos muy elegante, hiciste una muy buena caminata de entrada, muy segura. Muy bien, chicos" (8). Karina "La Princesita" Tejeda no mostró tanto entusiasmo, y dijo que estuvo "correcto", y concluyó: "Pero no me encantó" (6).

En su turno, Oscar Mediavilla expresó que la interpretación "fue correcta", pero resaltó: "Hubo algunos problemas de afinación, Paula, que creo que obedecen a no tomar el ejercicio de cantar, esto es como un músculo, y creo que podés dar mucho más en la medida que te concentres. Pero estuvo bien la interpretación, y eso es destacable, aunque hubo algunos detalles no muy firmes" (6).

Por último, Moria Casán aseguró que Paula era una "loba con piel de cordero, porque su voz no tiene nada que ver con ella", y agregó: "Tenés que organizar tu cuerpo, que debe tener mucha ductilidad, te veo muy firme. Desde ya estuvo muy bueno, pero sentí que te molestó sentirte dura. Me gustó, fue la primera vez, pero me parece que tienen que comunicarse más. Esto es actitud" (voto secreto).

