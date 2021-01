Cantando 2020: el consejo de Karina "La Princesita" a Rocío Quiroz en su gran noche

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 00:53

Durante la noche del miércoles, los encargados de abrir la pista de Cantando 2020 fueron Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari. Antes de cantar, los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, quisieron saber por qué la cantante no suele hablar demasiado en las previas, y, fiel a su estilo, Rocío explicó: "Lo dejo siempre hablar a Rodri, porque tengo miedo de meter la pata. Tengo carácter si me sacan, pero si no, soy re tranquila. Laurita me conoce".

Luego, De Brito les preguntó compitiendo contra qué participantes se ven en la final. "Con Cachete", expresó Quiroz. Y Tapari agregó: "Todos le tenemos mucho miedo a Cachete. La gente lo quiere muchísimo y el teléfono con él da miedito. A nivel vocal, una final con Angela Leiva y Brian Lanzelotta sería muy lindo".

Tras escuchar la versión que la pareja brindó de "Piensa en mí", de Jean Carlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8): "Rocío, no pidas permiso para hacer las cosas, mandate. Hacelo. Lo podés hacer. Soltá eso, soltalo. Sos libre. Este es un pasito en esa dirección. Empezaste como pidiendo permiso y después te soltaste y disfrutaste. Tirá lo que tengas que tirar a la basura y vamos. Ustedes hacen todo bien, pero a mí a esta altura me gustaría haber visto fuegos artificiales. Elijan bien el repertorio, porque ahí está la llave. Quiero más".

"Amo que apuesten a nuestra música tropical cuando pueden elegir. También se puede poner sentimiento en este tipo de canciones. Me encantó lo que hicieron. Solo bajo un punto para apostar a que Rocío rompa eso que le impide soltarse del todo con el cuerpo. Se puede hacer música popular y del barrio y ser una mujer fatal, también", agregó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto.

Oscar Mediavilla (9), en tanto, agregó: "El cambio constante de estilo los hace crecer. Lo están haciendo de manera muy elegante y muy bien hecha. Yo los veo haciendo otros temas y me emociono más que cuando hacen temas tropicales, pero debe ser algo mío. Rocío creció un montón desde el primer día. Animate, no tenés nada para perder. Y Rodrigo está fuera de concurso. No voy a agregar nada, porque le dije tantos piropos a Rocío que la próxima le pido matrimonio".

"Admiro la evolución de Rocío. Que se haya sacado la mochilita y esté con tacos mejora muchísimo su actitud. El tema a mí me encantó. Rodrigo hace todo bien. Yo los veo en un 'Bailando'. Rocío es lanzada, eh. Parece tranquilita, pero es de cuchillo en liga. Son buenos en todo. Los admiro y los respeto", cerró Moria Casán (10).

Conforme a los criterios de Más información