Cantando 2020: Dan Breitman y Aníbal Pachano volvieron a encontrarse cara a cara

Quiso el destino -o, más bien, la producción de LaFlia- que Dan Breitman y Aníbal Pachano volvieran a encontrarse cara a cara.

El participante de Cantando 2020 y Flor Anca eligieron como acompañante, para esta ronda de tríos, a Pablo Ruiz, con quien brindaron una previa desopilante que incluyó la interpretación de "¡Oh, Mamá! Ella me ha besado". Y, claro, el actor no pudo escapar a la devolución del miembro del BAR con el que se enfrentó duramente en el "Bailando por un sueño 2019".

"Estoy muy feliz de estar en esta pista porque empecé en este canal, en Festilindo", recordó el cantante, antes de que Breitman le dedicara un tema de su autoría al conductor, Ángel De Brito. Luego, sí, los tres cantaron "Todos me miran", el éxito de Gloria Trevi.

Luego de escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto: "La canción me parece espantosa y si vamos a contar la historia de Trevi no terminamos más. No me gustó nada. Y lo vi como algo trasnochado, antiguo. Lo siento". "Esta pareja me encanta y en la voz de Flor [la canción] queda hermosa. A mí me gusta muchísimo la canción, pero me daba ganas de que me incentiven a hacer palmas. Faltó más", sumó Karina "La Princesita" (7). Oscar Mediavilla (7), a su vez, coincidió: "Gloria Trevi no es una cantante de las que más me gusta. Es transgresora, pero nunca dio mucho. Están muy bien los arreglos vocales y la música suena muy bien. Ustedes cantan bien. Puede ser más moderno o más antiguo, pero lo que hicieron está bien".

"Para mí fue un show extraordinario. Están divinos. Me gustó la previa, el show y la dinámica entre ustedes. Dan es extraordinario y Flor es una bomba. Y Pablo tiene ese carisma... Dejen de llamarlo Pablito. Como a la señorita (por Laurita). Parece que van creciendo y se van quedando enanitos. Tienen escenario. Parece un pequeño show de Las Vegas. Lo hicieron con alegría", finalizó Moria Casán (9).

De Brito, por supuesto, pidió la devolución del BAR. La que recogió el guante fue la bailarina Lourdes Sánchez (+1), que expresó: "Qué placer volverte a ver en esta pista. Por fin vino el show. Estos son artistas completos. Dieron show, caminata, cámaras. Que vengan y canten bien a mí me aburre. Hicieron todo bien. Son un fuego". Su colega, Laura Fidalgo (+1), agregó; "Flor es una bestia. Traspasa la pantalla. Pablo, me encantó cuando cantaste frente al espejo, me emocionó. Y Dan es un gran artista. Vi un gran show".

Por último, Pachano (+1), indicó: "A Flor la descubrí yo a los 7 años. Ella estaba en Palomar y yo la traje a la Capital para que estudiara y se perfeccionara. Y acá está. Grosísima. Tenerlo a Pablo está bueno. Dan, una sorpresa. Te voy a decir varias cosas: te vi por la tele, empezaste dubitativo, hiciste un show en la jornada anterior y eso tenés que traerlo a esta pista. Como artista que sos, eso es bueno que lo muestres. Sos muy gracioso cuando tenés ganas y caminás muy bien en tacos. Yo he sido maestro en esto. Está rebueno que estés acá y que te la hayas bancado. La televisión es para aprender. Es más difícil que el teatro porque tenés que captar, y empezaste a hacer este trabajo.".

Y continuó: "Coincido en que la Trevi no es de mi agrado. Quiero destacar la puesta en escena, que es fundamental. Hoy ese revolú que no me entendiste el año pasado estuvo en la pista". Ante el pedido de Laurita Fernández, Dan y Pachano brindaron una caminata en tacos en la pista, juntos y reconciliados.

