Cantando 2020: Dan Breitman y Flor Anca brillaron con un tema de Cristian Castro Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 00:40

Este jueves, en la primera ronda de ritmo libre de Cantando 2020, Dan Breitman y Flor Anca decidieron cantar uno de los grandes éxitos de Cristian Castro, "Por amarte así".

Luego de escucharlos, como todas las noches, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. La exconductora de Me gusta ser mujer expresó: "Muy bien cantado. Lindo el clima del principio, el ambiente que armaron... Pero todavía me falta algo: es frío todavía. Está bien cantado, pero de ahí, deben ir al corazón. Este debe ser su punto de partida, no de llegada. Usen los recursos que tienen para crear algo más"

Karina "La Princesita" estuvo de acuerdo con su colega: "Desde el primer día me gusta esta pareja, porque es de excelencia, son artistas y desde que salen se paran en el escenario de una manera diferente. Dan hace todo perfecto, pero coincido con Nacha en que le falta transmitir más".

El dueño del voto secreto durante esta ronda, Oscar Mediavilla, agregó: "Si la cara de Dan reflejara lo que estaba haciendo, me hubiese desmayado de amor... Los dos cantan muy bien, y hoy entendieron lo que estaban cantando, estaban concentrados y lo contaron muy bien. Y esa sensación me dio alegría y felicidad. En una pista en la que no abunda la gente que canta bien ustedes son un respiro. ¿Pueden cantar de nuevo?".

Por último, Moria Casán (9) expresó: "Hoy Dan estuvo más lindo que nunca. Siento que está subiendo su autoestima. Hoy fue la mejor performance de los dos. Él tiene algo enigmático que lo hace muy atractivo. Ella es como un animé, la piel de nácar, como baja la escalera. Brillaron. Esta pareja tiene química. Adoré".